美国铸币局恢复销售小型美国鹰洋金币

路透纽约5月28日 - 美国铸币局周二宣布恢复小型美国鹰洋(American Eagle)金币的销售。就在一个月前，金价暴跌至两年低点，引发这种金币的需求急升，政府库存销售一光。

铸币局还决定自周二起取消对“美哉美利坚(America the Beautiful)”5盎司银币的配售规定。实际上是取消了对授权金银币经销商的购买限制。

美国铸币局上述举措进一步显示，目前金银币购买热潮已经开始降温。投资者在4月中旬金价大跌两日后趁机抢购。美国铸币局是全球最大的金银币制造商。

黄金和白银价格继续在逾两年低点附近徘徊，基金继续抛售贵金属。经济形势好转，而且目前并无通胀迹象，降低了这些金属的避险魅力。

美国铸币局发言人对路透表示，该机构继续限制购买美国鹰洋银币。该项政策自1月以来开始实施，今年稍早曾暂停过。

铸币局在给经销商的备忘录中称正在接受0.1盎司美国鹰洋金币的订单，并表示已经生产了足够数量的金币。

因需求激增耗尽了政府的库存，铸币局在4月23日曾宣布暂停销售小型金币，为2009年11月暂停销售一切黄金制品以来的首次。(完)

(编译 郑茵 审校 张涛)

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