IMF呼吁采取货币政策以外措施 重振全球经济信心

亚股下跌投资人避险 本周稍晚中美两国领导人会面
路透新加坡4月4日 - 亚洲股市周二微跌，本周稍晚中国国家主席习近平将与美国总统特朗普会晤，会面的气氛可能颇为紧张，在此之前谨慎气氛主导市场。
* 财经领袖警告不可过度依赖货币政策
* 中国称发达国家政策可能有负面影响
* IMFC重申将避免货币竞贬
* IMF将关注非传统政策的影响
路透华盛顿4月20日 - 全球财经高层官员周六指出，单靠货币政策不足以恢复对全球脆弱经济的信心，他们呼吁各国采取其他措施，重振经济成长及创造就业。
“我们必须果断行动以扶助可持续复苏及恢复全球经济韧性，”国际货币基金组织(IMF)的国际货币与金融委员会(IMFC)在春季会议闭幕时指出。
IMFC公报称，在经济复苏速度不均且疲软之际，主要国家的央行应继续宽松货币政策。
但IMFC指出，不能指望光靠宽松货币措施就能提供足够的刺激，并呼吁各国提出可靠的计划，逐步紧缩预算及进行结构性改革，以提高生产力。
“现在供应短缺最严重的是信心，”新加坡财政部长、IMFC主席尚达曼在记者会上表示。
但他指出，为了重振信心，需要各个领域政策行动，以协助复苏。
中国央行行长周小川指出，需要重新评估发达国家央行政策的边际效益及代价。
他表示，光是非传统货币政策，无法解决发达国家面临的结构性问题。
IMF总裁拉加德向记者表示，这些央行的非常措施目前仍属合宜，但她坦言发展中国家担心可能出现具有破坏性的资本流动，以及发展中国家本币升值的压力。
“我们重申将努力避免竞争性贬值，以及任何形式的贸易与投资保护主义，”IMFC称。
拉加德表示，IMF将加强关注发达国家货币宽松措施对新兴国家的溢出效应，防止新兴国家形成资产泡沫的风险。
周小川向IMFC警告，长期宽松可能加大金融脆弱度，影响国际货币体系稳定性。(完)
(编译 蔡美珍; 审校 艾茂林)
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