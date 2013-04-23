苹果第二季获利下降 但计划拿出更多现金回馈投资者

* 苹果扩大资本计划，将在2015年底之前拿出1,000亿美元回馈投资者

* 拟为扩大后的资本回报计划发债

* 季度营收提高，但获利下降

* 股价一度跳涨6%但随后缩减升幅，收高1.9%

路透旧金山4月23日 - 科技巨头苹果(AAPL.O)屈服于投资者愈发尖锐的要求，打算从高达1,450亿美元、且还在稳步增长的现金储备中拿出更多用于回馈投资者。

苹果拟根据一项扩大的计划，向公司股东分红1,000亿美元现金。该计划中还包括公司首次发债的举措。苹果将在2015年底之前增加股票回购以及提高股息。

最新的计划规模较一年前发布的版本高出550亿美元。

苹果股价一度跳涨6%，但随后缩减涨幅，最终收高1.9%。

苹果周二还公布，会计年度第二季营收优于分析师预期，因iPhone和iPad销售超过了投资者下调后的预期。

但获利录得10年来首次下降，营收尽管上升11%，却较2012年和之前数年大幅放缓。

苹果执行长库克(Tim Cook)在与投资者举行的电话会议上承认，苹果增长率放缓，但强调该公司依然保持强大地位。

苹果会计年度第二季获利为95亿美元，合每股盈余(EPS)10.09美元，上年同期分别为116亿美元和12.30美元。

该公司公布第二季营收为436亿美元，根据汤森路透I/B/E/S，该数据优于分析师平均预期的423亿美元。

**股息丰沛**

苹果股东现在将取得每股12.20美元的年度股息，使苹果成为股息发放金额最高的公司之一。由于流通股数约在9.4亿股，苹果将在12个月内返还115亿美元给股东，金额比标普500成分股之中200家企业的市值还要高。

该公司亦表示，计划举债来因应扩张计划，此举较为罕见，但未提供任何细节。投资人敦促该公司以借款来取代自海外汇回资金，以避免产生沉重税负。苹果有大量现金置放在海外。

苹果第二季毛利率为37.5%，低于预估的38.5%。毛利率为多数投资人密切关注的指标。

尽管苹果仍在成长，但速度已放缓，因发达国家的高阶智慧型手机市场已接近饱和，且在中国和印度等开发中国家，苹果面临来自低价机型日益激烈的竞争。

华尔街的炮火也瞄准了苹果领先业界的利润率，市场担心在三星电子和其他采用谷歌(GOOG.O)Android系统的业者低价机海战术下，苹果的利润将受压。(完)

(编译 徐文焰/于春红/王冠中; 审校 程琳/王丽鑫/于春红)

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