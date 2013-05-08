丰田实现中期获利目标 但仍坚守低风险增长策略

焦点：美国银行业新一季财报料再次乏善可陈 金融股涨势帮助不大
路透4月10日 - 美国大银行本周料将再抛出一波乏善可陈的季度财报，分析师称这可能抑制银行股因市场预期特朗普将放松金融监管和提振经济而走出的“特朗普行情”。
* 丰田汽车2012/13财年营业利润达到1.32万亿日圆
* 丰田在2012/13财年实现中期获利和利润率目标
* 丰田三年内不会建设新厂
路透东京5月8日 - 日本丰田汽车(7203.T)不愿轻易弃守低风险的增长策略，即便该公司在日圆走软的扶助下，在2012/13财年实现了中期获利目标。丰田是全球最畅销的汽车制造商。
丰田周三公布全年营业利润为1.32万亿(兆)日圆(133.2亿美元)，营业利润率为5.98%。根据汤森路透StarMine's SmartEstimates，市场预估营业利润为1.26万亿。
这意味着该公司实现了丰田汽车社长丰田章男两年前设定的目标，即年营业利润达到1万亿日圆，营业利润率达到5%。其日本制造分支也在五年来首次盈利。
对于仍警惕2008年巨亏教训的丰田章男来说，高盈利不构成进行扩张的理由，即便部分竞争对手的作法正是如此。
“上次惨痛教训让我意识到，最重要的是以可持续的速度保持增长。扩大汽车产量不等同于增长，因为固定成本也会上升，”丰田章男3月时表示，他是丰田汽车创始人的孙子。“我想用今年好好考虑一下，竞争力对丰田而言真正意味着什么。”
自丰田章男2009年接管公司以来，丰田汽车就关注削减成本和改善获利，当时的利润率还很低。
丰田章男在其策略中，未来三年都没有新建工厂计划，这与在全球快速扩产的本田汽车(7267.T)形成鲜明对比。
许多分析师称丰田将依然有竞争力。
Advanced Research的汽车分析师Koji Endo称，“丰田将有足够的产能。该公司可能会有一些机会损失，如产量和市场份额下滑，但其重点是获利。”
尽管没有新建工厂，但丰田汽车当前年产能约为900万辆，将仍有提高产量的能力。
丰田汽车预计2013年销量将再创纪录，达到991万辆。丰田可能为成为历史上首家一年售出超过1,000万汽车的厂商。
分析师预计在2014年3月截止的财年，丰田汽车营业利润为2万亿(兆)日圆，受助于日圆兑美元走软。1月至今，日圆兑美元走软约15%。丰田汽车在日本生产的汽车60%左右用于出口。(完)
(编译 李春喜/田建华; 审校 蔡美珍)
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