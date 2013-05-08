丰田实现中期获利目标 但仍坚守低风险增长策略

* 丰田汽车2012/13财年营业利润达到1.32万亿日圆

* 丰田在2012/13财年实现中期获利和利润率目标

* 丰田三年内不会建设新厂

路透东京5月8日 - 日本丰田汽车(7203.T)不愿轻易弃守低风险的增长策略，即便该公司在日圆走软的扶助下，在2012/13财年实现了中期获利目标。丰田是全球最畅销的汽车制造商。

丰田周三公布全年营业利润为1.32万亿(兆)日圆(133.2亿美元)，营业利润率为5.98%。根据汤森路透StarMine's SmartEstimates，市场预估营业利润为1.26万亿。

这意味着该公司实现了丰田汽车社长丰田章男两年前设定的目标，即年营业利润达到1万亿日圆，营业利润率达到5%。其日本制造分支也在五年来首次盈利。

对于仍警惕2008年巨亏教训的丰田章男来说，高盈利不构成进行扩张的理由，即便部分竞争对手的作法正是如此。

“上次惨痛教训让我意识到，最重要的是以可持续的速度保持增长。扩大汽车产量不等同于增长，因为固定成本也会上升，”丰田章男3月时表示，他是丰田汽车创始人的孙子。“我想用今年好好考虑一下，竞争力对丰田而言真正意味着什么。”

自丰田章男2009年接管公司以来，丰田汽车就关注削减成本和改善获利，当时的利润率还很低。

丰田章男在其策略中，未来三年都没有新建工厂计划，这与在全球快速扩产的本田汽车(7267.T)形成鲜明对比。

许多分析师称丰田将依然有竞争力。

Advanced Research的汽车分析师Koji Endo称，“丰田将有足够的产能。该公司可能会有一些机会损失，如产量和市场份额下滑，但其重点是获利。”

尽管没有新建工厂，但丰田汽车当前年产能约为900万辆，将仍有提高产量的能力。

丰田汽车预计2013年销量将再创纪录，达到991万辆。丰田可能为成为历史上首家一年售出超过1,000万汽车的厂商。

分析师预计在2014年3月截止的财年，丰田汽车营业利润为2万亿(兆)日圆，受助于日圆兑美元走软。1月至今，日圆兑美元走软约15%。丰田汽车在日本生产的汽车60%左右用于出口。(完)

(编译 李春喜/田建华; 审校 蔡美珍)

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