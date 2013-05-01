独家：英国将就税务问题再次传唤谷歌和其审计机构安永

路透伦敦5月1日 - 英国议会一委员会主席告诉路透，该委员会将再次传唤谷歌和为其进行审计的安永会计师事务所高管就税务问题提供证词。之前路透进行的一项调查发现谷歌对其在英国业务的描述与事实不符。

公共账目委员会(PAC)负责人Margaret Hodge表示，她将要求这两家公司的代表就之前的证词做出解释。调查发现，尽管谷歌负责北欧和中欧业务的副总裁Matt Brittin表示，谷歌在英国的雇员并未向英国客户进行销售，但该公司的部分员工和英国客户却不这么认为。

律师和学者认为，如果谷歌在英国的雇员确实向英国客户进行销售，则会影响到谷歌在英国的纳税情况，有可能使其缴纳高得多的税金。

Brittin去年11月对PAC表示，“(其在英国的)员工并未进行销售”。他表示，谷歌在位于都柏林的欧洲总部雇用了“数百名”员工来负责对英国客户的销售业务。

谷歌自己的网站宣称销售团队设在伦敦，而且还招聘在伦敦工作的销售人员，他们的职责包括“就交易进行磋商，”、促成“战略和营收协议”，以及完成“季度销售任务”。

通过对十多位谷歌客户和前雇员的采访，以及查阅招聘广告和职业社交网站LinkedIn上的简历，可以发现许多职位的职责已经超出市场营销范围，实际上是选择目标客户，然后谈判并促成谷歌广告产品的销售。

“你想打交道的人都在伦敦，”广告机构Addictive的创始人Simon Andrews表示。他的企业为客户进行广告策划和购买广告。“如果不关注发票上的地址，你永远不会知道都柏林的实情。所有人都在伦敦工作。”

谷歌在伦敦的约150名雇员在LinkedIn的简历上写道，他们从事策划销售策略、管理销售团队、撮合交易或其它销售工作。

谷歌外部关系主管Peter Barron表示，Brittin坚决否认自己误导了该委员会，公司支持其未在伦敦进行销售的说法。他拒绝表示谷歌的英国雇员是否涉及谈判和撮合交易，但声称所有对英国客户的销售都由谷歌在爱尔兰的团队办理，“我们遵守英国的所有税法，”他表示。

谷歌招聘英国员工的广告有时指涉到销售技能，但Barron表示“那是因为我们希望吸引拥有这些技能和背景的人才，”“我们承认某些招聘广告的文字可能造成混淆，现正寻求改进，让广告更明确。”

PAC负责人Hodge说，从谷歌网站关于其在英国活动的声明、以及招聘广告和LinkedIn简历，让人质疑安永会计师事务所是否做到尽职调查。

安永会计师事务所不愿评论谷歌，称此为客户机密。(完)

(编译 李春喜/李婷仪; 审校 许娜/王洋)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。