工行收购南非标准银行伦敦事业 切入商品交易

* 这起交易标志着中国工商银行首度涉足商品交易

* 谈判已进入最后阶段，已经完成尽职调查--消息人士

* 标准银行持续出售非洲以外事业

路透约翰内斯堡/香港7月31日 - 消息人士指出，中国工商银行(601398.SS)收购南非标准银行(SBKJ.J)伦敦市场业务的谈判已经进入尾声，显示中国交易大宗商品的兴致不亚于消费这些商品。

两名消息人士中有一位表示，中国工商银行可能收购的标的还包含标准银行伦敦的汇率及利率业务，以及包含铜铝交易在内的原物料交易事业。

两名消息人士中的一名消息人士补充道，交易尽职调查已经完成，可能在几个月内宣布这项交易；这些消息人士不愿具名，因这些讯息尚未公开。

在原油及其他大宗商品市场，已经有许多中国贸易公司的身影。

不过，虽然中国快速工业化引发对资源的大量需求，支撑了从石油到铁矿石等各类资源的全球市场，但中国的银行业者在进入大宗商品交易领域方面一直相对缓慢。

以资产计中国最大的银行--工商银行落后于中国银行(601988.SS)。中国银行去年成为伦敦金属交易所(LME)的首个中国会员。

“目前中国占基本金属需求的40%以上，这是市场的关键，因此对许多中国的银行来说，完全有必要参与此类交易，”Natixis驻伦敦大宗商品研究主管Nic Brown说。

标准银行一直在剥离非洲以外的业务，旨在专注于非洲大陆上快速增长的撒哈拉以南地区的市场。工商银行持有标准银行20%股权。

标准银行是LME的重要会员。LME是全球最大的工业金属交易所，去年被香港交易及结算所(HKEx)以22亿美元收购。

其他地方发生的一些事情，正在给中国的银行业进军大宗商品交易领域提供机会。

在花费了数以十亿美元计的资金建立起大规模业务后，华尔街在原材料交易方面的角色面临政治和监管压力，摩根大通(JPM.N)成为最新一个谋求出售其实货业务的机构。

一名消息人士说，工商银行正在接受花旗集团(C.N)提供顾问服务，可能为此支付最高7亿美元。

标准银行一名发言人在声明稿中表示，两家银行“正在共同探讨扩大合作的领域，包括全球型市场及大宗商品。”

工商银行并未回覆置评请求，花旗集团也拒绝评论。

**中国对金属的需求**

目前尚不清楚标准银行在伦敦的市场部门雇员有多少人。该银行去年11月表示，打算将伦敦900名正职员工数量缩减多达15%，以节省1亿美元。

多位分析师表示，对于工商银行而言，这项交易是其取得商品交易经验的机会，而未必会大举提升获利。工商银行去年营收达880亿美元。

瑞穗证券亚洲(Mizuho Securities Asia)银行业分析师James Antos表示，“工商银行的规模在全球名列前矛，而伦敦的这个小事业部门只是全球最小者之一，因此对工商银行的获利前景根本没有任何影响。”

这可能是中国在这块领域进一步扩张的前奏。

Natixis的Brown指出，“中国商品市场非常活跃，因此对于中国金融机构有意在商品交易上扮演更积极的角色，我一点也不感到意外。”

他补充道，“搞不好中国业者可能会在不久的将来找到大量待售的实货大宗商品事业。”

标准银行去年敲定将80%的阿根廷事业卖给工商银行。两家银行4月表示，已经同意对南非200亿兰特(20亿美元)再生能源项目提供融资。

标准银行周三股价收高逾1%，工商银行则收在平盘附近。(完)

(编译 张明钧/侯向明; 审校 张涛)

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