欧盟贸易执委称不会在太阳能面板议题上向中国让步

路透布鲁塞尔5月28日 - 欧盟贸易执委卡瑞德古特(Karel de Gucht)周二坦率地向中国表示，中国试图向其施压，要求放弃就中国太阳能面板进口祭出惩罚性关税的计划，这样的努力是在浪费时间。

欧盟执委会指责中国以低于成本的价格向欧洲倾销太阳能面板，因此计划就中国面板征收关税。

这促使中国积极游说阻止该行动，而欧洲方面对此议题也看法分歧。

根据路透的调查，以德国和英国为首的多数欧洲国家反对卡瑞德古特自下月开始针对中国进口面板征收47%关税的计划。

卡瑞德古特周一在布鲁塞尔会见中国商务部副部长锺山，确认成员国普遍反对的情况，但称各国政府显然受到中国方面的压力。

“他们(中国)向成员国施压并不会让我改变主意，”卡瑞德古特对欧洲议会的贸易委员会称。

“我不管这是发生在...全球最大且人口最多的国家。对我来说都是一样的。他们可以向成员国施压，但他们对我这么做是在浪费时间，”卡瑞德古特说。(完)

(编译 王冠中; 审校 李爽)

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