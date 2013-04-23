美联储官员敦促欧洲建立银行业联盟

IEA月报称全球油市接近平衡 产油大国减产与富国需求下滑相抵消
路透伦敦4月13日 - 国际能源署(IEA)周四称，在近三年的供应过剩之后，全球油市接近平衡，因为一些全球最大石油出口国的减产行动与富裕国家中长期需求下滑相互抵消。
路透纽约4月22日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)副主席暨纽约联邦储备银行总裁杜德利周一称，建立泛欧银行联盟是让该地区受困经济稳定的“非常重要的下一步”。
杜德利在一场有关跨大西洋经济互相依存的会议上称，欧洲经济前景“看起来不那么光明”，若经济增长没有“相对快迅恢复”，对财政和结构性调整的支持可能进一步被削弱。
杜德利再次敦促美国政治人士放松财政政策。
他还重申支持美联储的购债计划，称量化宽松的效果与他起初预期的“一样高或更高”，而代价与预期“相同或较低”。
对于欧元区，杜德利敦促欧洲抓住机会改革劳动力市场和产品市场，以提高增长前景，这不仅限于二线国家。
“从短期和长期角度讲，银行业联盟都可能会对欧元区稳定和增长做出有力贡献，”杜德利称。他在美联储有投票权，与美联储主席贝南克同一阵线。
他辩称银行联盟将帮助解决“受损的”货币政策传导渠道，尤其向二线国家的传导，增强市场对整体银行系统的信心。
杜德利还表示：“坏消息是欧元区仍然处于衰退，政治方面对另一轮财政收紧的支持明显放松。”(完)
(编译 王丽鑫； 审校 戴素萍)
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