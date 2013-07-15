中国公安部称葛兰素史克在华涉嫌贿赂 拘留公司四名高管

路透北京7月15日 - 中国公安部周一称，英国制药商葛兰素史克(GlaxoSmithKline)(GSK.L)在华利用旅行社和谘询公司作爲媒介，向官员和医生行贿，并非法推高药品售价。

公安部经济犯罪侦查局副局长高峰在新闻发布会上表示，公司四名中国籍高管已被拘留。

高峰并称，葛兰素史克自2007年起向超过700家旅行社和谘询公司转移资金规模高达30亿元人民币(4.89亿美元)。但他表示，不清楚其中有多少资金用于向官员和医生行贿，而葛兰素史克在贿赂一事上负主要责任。

高峰说，“这些资金往来，我们有充分的理由怀疑是非法资金地处理。”

公安部周四表示，葛兰素史克涉嫌犯罪的高层对贿赂和税务违规等犯罪行爲供认不讳。此前中国针对外企进行了一系列调查。

周一未能联系到葛兰素史可高层置评。

葛兰素史克表示只在7月初被告知调查原因，并称公司未发现在中国有贿赂或腐败的证据，但会配合当局。

公安部表示，他们并未对任何英国籍人士采取任何行动，也未得到任何来自葛兰素史克英国总部的信息。

高峰还表示，调查还发现其它企业非法行爲的“线索”。但他未就此进行详细阐述。

公安部上周四称，公司向中国官员、医药行业协会、医院和医生行贿，以提高销量和售价，涉及人员多，持续时间长，涉案数额巨大。

对葛兰素史可这种跨国制药商来说，中国市场的重要性日益提高。这些公司以往的畅销药物专利保护失效导致销售放缓，于是倚靠在新兴市场的增长来应对西方市场销量下降造成的影响。

跟踪制药行业趋势的IMS Health预期，中国到2016年将取代日本成爲全球第二大药品市场，仅次于美国。(完)

(编译 梁睿雪; 审校 张明钧)

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