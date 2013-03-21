法国当局搜查IMF总裁拉加德的巴黎寓所

路透巴黎3月20日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德的律师称，法国当局周三搜查了拉加德位于巴黎的公寓，调查她在2008年一桩案件中是否得到好处。

拉加德否认自己在结束法国政府与亿万富翁Bernard Tapie之间的法庭诉讼，改用仲裁方式时有违法行为。仲裁结果是Tapie获得2.85亿欧元(3.67亿美元)补偿。Tapie是前法国总统萨科齐的支持者。拉加德插手此案时担任萨科齐政府的财政部长。

尽管拉加德从未被指控从这笔颇具争议的仲裁赔偿中获得私利，但在拉加德寻求恢复全球金融体系稳定之际，Tapie事件无疑会分散她的精力。

审理政府官员涉嫌滥用权力的特别法庭法官怀疑拉加德是滥用公共资金的共谋。此前有顾问反对此案采用仲裁方式，但被拉加德驳回。

这项调查始于2011年，之前从未传唤拉加德接受质询。

搜查行动展开时拉加德并不在场，而是在法兰克福。

IMF发言人拒绝置评，但表示在拉加德被任命为IMF总裁前，董事会就讨论过此事，并认为她能够胜任。(完)

(编译 程琳; 审校 张涛)

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