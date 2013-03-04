内塔尼亚胡称伊朗利用核谈为造核弹“争取时间”

路透耶路撒冷3月3日（记者 Dan Williams） - 以色列总理内塔尼亚胡周日称，国际社会通过谈判抑制伊朗核项目的重新努力事与愿违，让伊朗拥有了更多时间开发核武器。

内塔尼亚胡这番言论指的是世界大国与伊朗在2月26-27日举行的核问题谈判，表明以色列对伊朗核问题失去了耐心。以色列曾威胁称，如果外交努力失败，该国会在未来数月对伊朗发动先发制人的战争。

美国外交高官温迪·谢尔曼（Wendy Sherman）前往以色列，向该国简单介绍世界大国与伊朗在哈萨克斯坦进行核谈的情况。

世界大国与伊朗在哈萨克斯坦的核谈未能取得突破。双方将在伊斯坦布尔举行技术性会谈，然后将于4月5-6日在阿拉木图（Almaty）再次举行会谈。

“我对这些会谈的印象是：（伊朗）从会谈中唯一获得的是争取时间，伊朗争取时间的目的是继续提炼可供一枚原子弹使用的核材料，而且该国距该目标越来越近，”内塔尼亚胡对内阁成员表示。以色列媒体报道了他的讲话。

以色列国防部长巴拉克（Ehud Barak）在华盛顿向美国以色列公共事务委员会发表讲话时，重申了内塔尼亚胡对外交努力阻止伊朗核野心的担忧。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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