以色列总理称伊朗利用核谈为造核弹“争取时间”

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透耶路撒冷3月3日 - 以色列总理内塔尼亚胡周日称，国际社会通过谈判抑制伊朗核项目的重新努力事与愿违，让伊朗拥有了更多时间开发核武器。
内塔尼亚胡这番言论指的是世界大国与伊朗在2月26-27日举行的核问题谈判，表明以色列对伊朗核问题失去了耐心。以色列曾威胁称，如果外交努力失败，该国会在未来数月对伊朗发动先发制人的战争。
美国外交高官温迪·谢尔曼（Wendy Sherman）前往以色列，向该国简单介绍世界大国与伊朗在哈萨克斯坦进行核谈的情况。
世界大国与伊朗在哈萨克斯坦的核谈未能取得突破。双方将在伊斯坦布尔举行技术性会谈，然后将于4月5-6日在阿拉木图（Almaty）再次举行会谈。
“我对这些会谈的印象是：（伊朗）从会谈中唯一获得的是争取时间，伊朗争取时间的目的是继续提炼可供一枚原子弹使用的核材料，而且该国距该目标越来越近，”内塔尼亚胡对内阁成员表示。以色列媒体报导了他的讲话。
以色列国防部长巴拉克（Ehud Barak）在华盛顿向美国以色列公共事务委员会发表讲话时，重申了内塔尼亚胡对外交努力阻止伊朗核野心的担忧。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。