美国6月成屋待完成销售指数下滑 抵押贷款利率上升或为主因

* 购房签约量自六年高位小幅下滑0.4%

* 抵押贷款利率上升抑制销售

* 不过分析师称复苏基本面仍然强劲

* 唯一增长的地区是西部

路透华盛顿7月29日 - 美国6月二手房(中古屋)购房签约量下滑，自逾六年高位回落，表明抵押贷款利率上升开始损及住房销售。

全美不动产协会(NAR)周一公布，美国6月成屋待完成销售指数较上月下跌0.4%，至110.9。5月指数被下修为111.3，为2006年12月来最高，前值为112.3。

路透调查预估为下滑1.0%。

“成屋待完成销售指数的下滑可能反映出近期抵押贷款利率的上升以及可售房屋库存的下降，导致了房屋销售活动走软，”摩根大通分析师Daniel Silver在一份研究报告中称。

西部地区的签约量上升，并达到2009年11月来最高。但中西部和南部地区签约量下滑。东北部地区持平。

6月成屋待完成销售指数较上年同期上升10.9%。

美国股市.SPX和公债基本未受该报告的影响，但美元兑日圆削减跌幅。

参看成屋待完成销售指数相关图表，请点选：(link.reuters.com/tax34t)。

房屋市场已成为经济的亮点，为美国政府的财政紧缩政策提供了缓冲。虽然6月成屋销售下滑，但房屋售价却触及五年高点，说明楼市复苏仍按部就班地推进。此外，6月新屋销售也有增长。

然而，美国抵押银行协会(MBA)数据显示，一项衡量购房贷款申请的指数自5月初以来已下滑10%，表明借贷成本上升的影响已开始显现。

30年期固息抵押贷款利率自5月初以来上涨约1个百分点，因市场预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能最早在9月开始缩减购债规模。

抵押贷款利率在5月开始攀升时，该月成屋待完成销售跳增5.8%。

“5月涨幅非常大，我认为这是由于不少人希望抢先在利率进一步攀升之前买房，”富国银行资深分析师Sam Bullard称。

市场中待售房屋数量也开始增加，但仍不足六个月的供应量。分析师认为若待售房屋数量相当于六个月的销量，则代表市场供需平衡。

分析师认为，尽管利率上升，但就业市场稳步改善以及经济增长预计升温，应能帮助楼市继续复苏。

“尽管最近抵押贷款利率上涨，不过楼市活动和房屋价格看起来有可能继续回升；然而谨慎关注该市场的发展仍十分重要，”美联储主席贝南克本月在国会表示。

美联储官员周二和周三将开会，但预计不会调整每个月850亿美元的债券购买规模。不过分析师预期，联储在9月的下次会议上将决定缩减购买量，并在明年中期前结束购债计划。(完)

(编译 侯向明/徐文焰；审校 张涛)

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