美国国际贸易委员会裁定苹果未侵犯谷歌专利

德国戴姆勒和博世决定合作开发自动驾驶出租车
路透法兰克福4月4日 - 梅赛德斯奔驰的母公司戴姆勒以及供应商博世公司(Robert Bosch)正在联手开发自动驾驶汽车，希望加快“自动出租车(robo-taxi)”的生产。
路透华盛顿4月22日 - 美国国际贸易委员会(ITC)周一裁定，苹果(AAPL.O)在制造广受欢迎的iPhone上并未侵犯谷歌(GOOG.O)的一项专利，让苹果在专利战上又打了一场胜仗。
苹果原本遭指控其iPhone相关技术侵犯了六项专利权，包括降低杂讯技术，以及防止用户通话时意外激活屏幕触控的技术。
若苹果遭判决侵犯专利，则其设备将会被禁止进口至美国。
谷歌可以上诉至美国联邦上诉法院。该公司发表声明指出，“我们对结果感到失望，正在评估我们的选项。”一名苹果的发言人士不愿置评。(完)
(编译 张明钧; 审校)
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路透首尔/纽约3月29日 - 韩国三星电子周三推出盖乐世(Galaxy)S8旗舰智能手机，努力夺回因电池自燃问题召回Note7手机后，被苹果夺走的市场龙头宝座。
路透首尔3月27日 - 韩国科技巨头三星电子周一称，计划销售盖乐世Note7翻新机。盖乐世(Galaxy)Note7因电池起火问题被停售。