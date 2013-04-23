美国国际贸易委员会裁定苹果未侵犯谷歌专利

资料图片显示苹果logo中倒映出来的的谷歌logo。 REUTERS/Pawel Kopczynski

路透华盛顿4月22日 - 美国国际贸易委员会(ITC)周一裁定，苹果(AAPL.O)在制造广受欢迎的iPhone上并未侵犯谷歌(GOOG.O)的一项专利，让苹果在专利战上又打了一场胜仗。

苹果原本遭指控其iPhone相关技术侵犯了六项专利权，包括降低杂讯技术，以及防止用户通话时意外激活屏幕触控的技术。

若苹果遭判决侵犯专利，则其设备将会被禁止进口至美国。

谷歌可以上诉至美国联邦上诉法院。该公司发表声明指出，“我们对结果感到失望，正在评估我们的选项。”一名苹果的发言人士不愿置评。(完)

(编译 张明钧; 审校)

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