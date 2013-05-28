加拿大制药商Valeant将以87亿美元收购博士伦

路透多伦多/温尼伯5月27日 - 加拿大制药商Valeant Pharmaceuticals International(VRX.TO)周一表示，同意以87亿美元现金从美国华平投资集团手中购买博士伦(Bausch & Lomb)，该交易将让Valeant得以跻身全球最大的医药企业行列。

这笔收购将加强Valeant的眼药、隐形眼镜、以及隐形眼镜护理用品的产品线，还将带来眼科手术设备和仪器等产品。

Valeant股价在多伦多股市上扬近8%，触及93.71加元的历史高位，上周五因有报导称该公司正在进行收购交易，股价曾劲扬13%。Valeant股价在过去约三年里上涨了五倍，自2008年以来，该公司进行了约60笔交易。

Valeant执行长Michael Pearson接受路透访问时称，购买博士伦是Valeant迄今为止进行的最大一宗收购，Valeant将借此跻身全球最大的15家医药企业。

“这是个拥有160年历史的企业和品牌。其影响力将让我们受益，”Pearson说道，并称该交易将提振Valeant的2013年获利。

Pearson表示，Valeant计划全部保留博士伦的三大业务：隐形眼镜、医药和外科手术仪器，平息了有关该公司可能寻求将博士伦外科手术仪器业务全部出售的揣测。

Pearson称，收购博士伦还给Valeant带来其缺乏的中国和中东等新兴市场的大规模业务。

Caldwell投资管理公司的投资组合经理James Telfser表示，“我们为这笔交易感到兴奋。现在我们对Valeant有投资，因为希望他们能有一些美国和新兴市场业务，这笔收购正合我们的心意。”

Telfser说，“我们一直都很青睐Valeant的原因是，他们采取有序克制的收购战略，他们的思路一直很清晰，知道接下来该进行什么样的转型收购。”

这笔交易将通过债务和股权融资，将向以华平投资为首的投资者群体支付约45亿美元，并有大约42亿美元用于支付博士伦的未偿债务。

据知情消息人士称，华平投资集团对博士伦的投资有望赚得近三倍的利润。该集团拒绝对此置评。

Valeant表示，收购将通过发债和发行约15亿至20亿美元新股融资。高盛(GS.N)已承诺向Valeant提供债务融资支持。

Pearson称，Valeant预计这项收购将助其在2014年底至少节省约8亿美元年度成本，这将通过裁员、节省采购和法务成本来实现。

该交易预计将在第三季完成。目前还需满足成交条件和通过监管当局审批。(完)

(编译 白云; 审校 张荻/张涛)

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