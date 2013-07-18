葛兰素史克中国区财务长被中国当局禁止离境

路透伦敦7月18日 - 葛兰素史克(GlaxoSmithKline)(GSK.L)一新闻发言人周三称，中国当局已禁止其中国区的英籍财务长Steve Nechelput离境。目前中国当局正在对葛兰素史克涉嫌贿赂医生和官员一事进行调查。

该离境禁令是在6月底发出的，不过Nechelput目前仍在履行职务，并可在中国国内自由活动。该发言人表示，Nechelput未受到警方的询问、逮捕或羁押。

据知情人士表示，在此丑闻爆发之际，葛兰素史克已聘请安永会计师事务所对其中国区制度体系进行独立的评估。

该人士还称，葛兰素史克也已派遣内部审计人至中国处理相关问题。

周一，中国警方指控葛兰素史克为了提高中国区的药品销量和售价，对官员和医生实施贿赂，并称葛兰素史克自2007年起向超过700家旅行社和谘询公司转移资金规模高达30亿元人民币(4.89亿美元)。

作为英国第一个大药企，葛兰素史克称对事件的进展十分关切，并称该事件是“耻辱的”。

针对Nechelput的离境禁令凸显了葛兰素史克所面临的压力，本周以来该公司遭到了中国国有媒体的指责。

英国外交部表示，已准备好随时提供Nechelput领事协助

当被问及英国是否对Nechelput遭禁止离境感到关切时，一发言人表示：“如果正在进行询问，那么这属于中国当局的事务。”

根据英国2011年生效的反贿赂法，葛兰素史克在英国也可能面临起诉。

华尔街日报引述知情人士报导，英国严重诈骗调查局(Serious Fraud Office/SFO)在审查葛兰素史克在中国面临的贿赂指控。SFO发言人拒绝证实或者否认该报导。

中国公安部经济犯罪侦查局副局长高峰周一表示，其他跨国药企在中国也有类似于葛兰素史克的资金往来活动。

他未点明其他外企的名称。

以下跨国药企被问及时，均表示中国当局未就类似贿赂指控联系他们。这些药企包括：诺华制药NOVN.VX、罗氏ROG.VX、雅培(ABT.N)、礼来(Eli Lilly)(LLY.N)、拜耳(BAYGn.DE)、诺和诺德(NOVOb.CO)、武田药品工业(4502.T)、安斯泰来制药(4503.T)、AbbVie(ABBV.N)、默克(MRK.N)、强生(JNJ.N)和辉瑞(PFE.N)。

对于大型药企来说，中国市场愈发重要。这些药企依赖新兴市场的增长，来抵消西方国家销售的下滑，很多之前的畅销药在西方国家的专利已经到期。

追踪制药行业趋势的IMS Health预计，到2016年中国将超越日本，成为仅次于美国的全球第二大药品市场。(完)

(编译 王洋/杜明霞；审校 李婷仪)

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