国家电网从淡马锡收购澳洲电企股份 交易金额或超50亿澳元

路透新加坡/悉尼5月17日 - 全球最大国家公用事业公司--中国国家电网(SGCC)已经同意从新加坡电力(Singapore Power)手中收购澳洲电力公司的大量股权，交易价值可能超过50亿澳元(49.3亿美元)，国家电网目前正在海外寻找较高收益的资产。

新加坡电力周五称，国家电网将出资8.24亿澳元收购澳洲电企SP AusnetSPN.AX19.9%的股份，并将购买能源基础设施公司SPI (Australia) Assets Pty Ltd (SPIAA)60%的股权，交易金额未公开。新加坡电力是新加坡国有的投资机构淡马锡控股的子公司。

新加坡的政府相关企业过去10年里大量投资于澳洲的电讯、能源和房地产资产，现在撤出可能标志其投资策略从相对保守的市场转向了更高增长的地区，从而为国家电网留出了空间。

“中国国家电网提出的这些投资是澳洲最重大电力资产交易中的两笔，反映出澳洲电力行业的优势，尤其是其透明与稳定监管机制对投资者的吸引力，”律所Allens的Anna Collyer表示。该律所与Linklaters为国家电网就这些交易提供顾问服务。

SP AusNet在澳洲和新加坡两地上市，据上述两家律所，该公司截至2013年3月底持有资产100亿澳元。SPIAA则持有约89亿澳元资产，其使用Jemena的名字进行交易，旗下拥有电力和燃气配送网络。

据路透测算，这两项交易包括债务在内的价值合计超过50亿澳元。

据知情人士透露，国家电网也有意参股新西兰第二大电力和燃气输送企业PowercoLtdPOWNZA.UL。

国家电网公司国际合作部联席主席Cheng Mengrong在一份声明中称，在评估海外投资机会时，投资回报及当地市场的监管体系是主要考虑因素。

这两笔交易在周五宣布，还将由澳洲外资投资审核局(FIRB)、澳洲竞争及消费者委员会(ACCC)以及中国国家发改委的批准。

FIRB审查所有外国国有企业的投资，以确保为真正的商业交易并符合澳洲的国家利益。由于收购的资产已经为外国投资者持有，本案获批的可能性较大。(完)

(编译 田建华/李春喜 审校 隋芬/侯向明)

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