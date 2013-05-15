欧洲央行与德国就如何解决受困银行的问题存在分歧

资料图片显示位于法兰克福的欧洲央行总部大楼前的欧元符号标识。 REUTERS/Alex Domanski

路透布鲁塞尔5月14日 - 关于欧元区该在多长时间内建成应对受困银行的体系，欧洲央行周二与德国产生歧见。

与此同时，欧盟财长会上，各国也在大储户是否应该像救援塞浦路斯时那样承担损失，以及何时应该承担损失的问题上产生分歧。

欧洲央行执委亚斯穆森呼吁欧元区在关闭受困银行时采取统一方案。他在财长会议召开前表示，应该在欧洲央行明年开始监管银行业以前建立起这个统一机制。

这些观点都与德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)的看法相斥。朔伊布勒表示，接下来应该是各国采取行动携手结束问题银行，而不是通过同一个系统分担欧元区的风险。

亚斯穆森对欧盟各国领导人去年6月达成的一致意见表示支持，并称，“我们希望利用对银行业征收的税款来建立单一的欧洲清算机制、清算机构和重建基金。”

“希望这些能在明年夏天以前，与单一监管机制一并建立起来。”

**出现新分歧**

周二欧盟财长讨论了一项银行“自救”提议。该提议将确定银行倒闭时分担损失的次序，即首先由银行股东承担损失，然后分别是非优先债券持有人、优先债券持有人，最终是大储户。

亚斯穆森、以及欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔主张让大储户最后承担损失，即存款金额在10万欧元以上的账户。

“在其他债权人承担损失之后，才能轮到大储户...”巴尼尔对欧盟财长说.

巴尼尔和亚斯穆森认为，这个规定不会增加银行的成本。银行依靠储户为其经营活动筹措资金。

“首先应当由股东承受损失，其次是所有银行非优先债券持有人，然后是无担保的优先债券持有人，没有投保的储户排在最后，”亚斯穆森表示。

“这意味着我们要建立明确的储户优待政策，这也包括在任何情况下，10万欧元以下的储户都会受到保护。”

但财长们就这一点，以及各成员国能获得多大灵活性使本国银行储户免受损失方面看法不一。

法国财长莫斯可维西表示，他反对向无担保的储户一概适用优待政策，但赞同采用“假定先排除在自救之外”的做法。

其他国家则有不同看法，西班牙表示存款应当受到保护，卢森堡也采取相似立场.(完)

(编译 梁睿雪/李春喜; 审校 张明钧/隋芬)

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