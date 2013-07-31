奥巴马提出党派僵局妥协方案 调降企业税并扩大投资

* 奥巴马的提议迅速遭到国会资深共和党人的炮轰

* 奥巴马称该方案能打破政治僵局

* 税收调整产生的资金将用于路桥工程建设

路透田纳西州查塔努加7月30日 - 美国总统奥巴马周二提出一项“针对中产阶层就业的大妥协方案”。该方案建议削减美国企业所得税，并把调整营业税产生的大量资金投资于道路和桥梁等工程建设，以此来创造就业。

提议的目标是通过既满足共和党也满足民主党要求的方案，来打破国会的党派僵局。该方案是奥巴马在田纳西州亚马逊(AMZN.O)的一处办公场所演讲时提出的。

不过没有迹象显示国会共和党人会积极看待总统的提议，对于奥巴马提出的国内问题方案，他们几乎在每个方面都唱反调。

总统的方案融合了共和党人提议的降低企业所得税，以及民主党人要求的扩大路桥等基础设施和教育方面的投资。

奥巴马称，“我所提出的框架，可能有助于打破政治僵局并推动一些想法。”

尽管抛出橄榄枝，奥巴马的提议仍立即遭到共和党高层议员的炮轰。参议院共和党领袖麦康奈尔称，“这不过是脱胎于他两年前那项广受批评的计划，只是立场更加偏左了--这一次，对量入为出的自由派给了更多甜头。”

白宫表示，周一已试图告知众议院议长贝纳助理有关该计划的情况，但据白宫发言人卡尼称，“未听到任何回应。”

在演讲中，奥巴马亦针对共和党支持加拿大输油管道项目，以及他们对自己想法的持续反对，进行了严厉批驳。

这一窘境折射出美国两党的空前分歧，这种局面导致谈判几无可能达成一致。民主党和共和党在削减赤字上达成“妥协方案”的努力已经停滞了数月。

在支出问题上的新较量预计将在秋季展开，届时国会将面临在10月1日期限前通过资助政府的法案以及随后白宫提高联邦借款上限的要求，即所谓的“债务上限”。

政府高级官员表示奥巴马不会放弃削减赤字的整体计划，但由于近期似乎不会达成协议，他正提出一个新的想法，试图推进其2012年再次竞选时所做的扶助中产阶级的承诺。

但他在企业税上的狭隘提案表明，他几乎放弃了在削减赤字问题上与共和党取得一致。奥巴马称不管怎样赤字正在快速下滑，他近期似乎不会与政治对手达成协议。

**“举白旗投降”**

奥巴马最新的税务提议，是他所提多项提高美国在全球竞争力的举措之一。

“如果我们不进行这些投资和改革，我们就可能举白旗投降，而其他国家却大步向前，”他说。“这样一来对中产阶级也没有什么好处。”

奥巴马希望把公司税率从35%降至28%，并让制造业者享受25%的优惠税率。他还希望尽量减少针对企业海外获利的征税，以防止企业逃税和利用避税天堂。

政府高层官员称，为了换取他对降低公司税率的支持，奥巴马希望将税收改革带来的政府增收部分，用于维修道路桥梁、改善教育和社区大学条件，以及促进制造业发展等项目。(完)

(编译 徐文焰；审校 隋芬/侯向明)

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