加拿大出口发展公司总裁波洛兹被任命为新任央行总裁

德国央行总裁称应开始讨论何时结束欧洲央行刺激政策
路透柏林4月6日 - 德国央行总裁魏德曼周四表示，随着经济复苏，开始讨论欧洲央行(ECB)何时以及如何撤回积极的货币刺激政策是合理的。
路透渥太华5月2日 - 加拿大出口发展公司(EDC)总裁兼首席执行官波洛兹(Stephen Poloz)将接替6月离任的卡尼，出任加拿大央行总裁一职。这一消息出乎市场意料，市场本来倾向于认为卡尼的副手是最有可能的候选人。
分析师预计，在波洛兹的领导下，央行的思路不会有太大改变；在渥太华举行的记者见面会上，波洛兹对前任的工作给予赞扬。
“这个举动令人意外，但我认为货币政策不会有什么改变，”加拿大皇家银行首席经济学家Craig Wright说。
加拿大政府在周四市场收盘后宣布，57岁的波洛兹将从6月3日开始履新，任期七年。卡尼将于7月1日就任英国央行总裁。
“波洛兹在公共和私人部门都有长期杰出的工作表现，在金融市场、预测和经济政策方面有着30年的经验，”财政部长费海提表示。
“我相信，值此全球经济不确定时期，他具备领导加拿大央行的水平和经验。”
波洛兹在之前的职业生涯中曾在加拿大央行供职14年。他于1999年加入加拿大出口发展公司担任首席经济学家，并于2010年成为该机构的总裁。加拿大出口发展公司是一个半独立性质的机构，为购买加拿大商品的进口商提供贷款服务。(完)
(编译 郑茵 审校 程琳)
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