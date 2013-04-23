投资公司ValueAct持有20亿美元微软股票

IEA月报称全球油市接近平衡 产油大国减产与富国需求下滑相抵消
路透伦敦4月13日 - 国际能源署(IEA)周四称，在近三年的供应过剩之后，全球油市接近平衡，因为一些全球最大石油出口国的减产行动与富裕国家中长期需求下滑相互抵消。
路透4月22日 - 投资公司ValueAct Capital的执行长Jeffrey Ubben称，ValueAct现持有20亿美元微软股票，扶助微软(MSFT.O)股价涨至七个月高位。
Jeffrey Ubben在纽约一场投资者会议上证实公司持有这么多的微软股票，此前CNBC电视台率先报导了此事。
微软股价一度最多上涨4.8%至31.18美元，触及去年9月以来最高位，之后缩减涨幅。加上周一涨幅，微软股价今年迄今已上涨16%，有望实现2009年以来最佳的年度表现。
微软股票投资者心里的一大不满是，现在的微软股价与11年前相比几乎没有变化。
Ubben在会上表示，ValueAct不会进行任何公开活动去影响微软的战略。但他表示，微软应该提高Office办公软件与Windows之外操作系统的兼容程度。Office是微软最赚钱的产品。
以上周五微软29.77美元的收盘价计算，20亿美元股票约相当于6,720万股微软股票。据汤森路透数据，持股比例还不到1%，但也足以让ValueAct跻身微软前15大投资者的行列。
任何来自外界要求微软做出改变的努力，都很可能遭遇最大股东--董事长兼创始人盖茨的反对，盖茨持有微软5%的股份。微软首席执行长鲍尔墨(Steve Ballmer)是第三大股东，持有约4%的股份。
微软股价周一在Nasdaq市场收高3.6%，报30.83美元。(完)
(编译 白云; 审校 李爽)
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