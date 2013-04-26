芝加哥期权交易所发生技术故障 交易暂停半天

路透芝加哥/旧金山4月25日 - 芝加哥期权交易所(CBOE)周四因电脑故障而关闭半天，致使两大最受关注美股指数的期权无法交易，再次打击人们对美国金融市场运作方式的信心。

由于几天前刚有黑客攻击股票经纪商嘉信理财(Charles Schwab)的网站，以及美联社Twitter账户被黑客操纵发出虚假信息导致股市短暂暴跌，这次CBOE故障将人们的注意力带到技术问题对市场的扰动上。

CBOE此次系统故障影响到了某些订单的确认和报告。目前，美国证券交易委员会(SEC)正考虑设计新的规定，要求交易所备好测试与备用系统，以应对技术错误或自然灾害。

CBOE试图将本次问题与最近几起黑客事件划清界限，称其关闭三个半小时是因为“内部系统问题”而非“外部影响”。

这次事故还引起人们质疑CBOE对两大最受关注指数--标准普尔500指数.SPX和CBOE波动性指数.VIX的掌控。

另外CBOE在备忘录中对客户表示，已发现造成周四暂时关闭的软件问题，并“为周五正常开盘做了必要调整”。(完)

(编译 程琳; 审校 白云)

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