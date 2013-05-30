中国双汇国际拟以47亿美元收购美国Smithfield Foods

2006年5月13日在河南双汇拍到的生产场景。路透

路透香港/纽约5月29日 - 中国双汇国际计划以47亿美元收购美国Smithfield Foods Inc SFD.N，以因应中国对于美国猪肉日渐增长的需求，但收购提案在美国引发了忧虑。Smithfield Foods是全球最大的生猪及猪肉生产商。

周三宣布的该项交易，将是中国企业对美国企业最大规模的收购案，包含估算债务，企业价值为71亿美元。

此为中国海洋石油2005年提出以180亿美元收购优尼科(Unocal)以来，中国企业对美国企业发起的最大宗收购交易。中海油后来在美国政坛的压力下撤销了收购提议。

和其他跨国交易一样，这次的收购案将接受美国外资审议委员会(CFIUS)的审查。

至少有一名国会议员表示，该交易引发对食品安全的警讯，指出双汇曾被迫回收受污染的猪肉。

“我深深质疑这项收购案能否对美国消费者有益，我也敦促联邦监管机构优先考量这样的忧虑，”美国众议院民主党议员Rose DeLauro在声明中称。

双汇向Smithfield提出每股34美元的收购价格，较周二收盘价溢价31%，双汇也会承接Smithfield的24亿美元债务。

Smithfield股价周三盘中高见33.96美元，收升28.4%至33.35美元。

此案仍可能有出现其他竞争对手。(完)

(编译 王冠中; 审校 李爽)

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