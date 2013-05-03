欧洲央行10个月来首次降息

资料图片显示位于法兰克福的欧洲央行总部大楼前的欧元符号标识。摄影： REUTERS/Alex Domanski

* 欧洲央行将指标利率调降25个基点至0.50%

* 央行考虑设法提高对小企业的信贷

* 对银行提供无限额流动性至少到2014年7月

* “密切关注”未来的经济证据

路透布拉迪斯拉发5月3日 - 欧洲央行周四决定降息，为10个月来首次，且仍有可能进一步采取政策举措以支撑区内经济。

由于欧元区通胀率远低于目标水准，且失业率居高不下，欧洲央行决定将指标利率调降25个基点至纪录低位0.50%。

央行总裁德拉吉承诺，在进入明年后很长时间内都将不断向欧元区银行业提供所需流动性，并帮助小企业获得信贷；德拉吉还指出，部分决策者曾提议更大幅度的降息。

“外界普遍对降息存在非常强烈的预期，”他在央行管委会会议后的记者会上表示。“且普遍认为仅会降息25个基点。”

欧洲央行同时也为隔夜存款利率从目前零水准降至负值做好了“技术上的准备”，这意味着央行将开始就隔夜存款向银行收费。

此举或将鼓励银行贷出资金，而非一味存放于欧洲央行，不过这也可能对银行自身经营造成重大影响，对融资和债券市场有着重要意义。

德拉吉表示，欧洲央行可以应付这些情况。这较他先前的声明立场有所偏离。

“实施此举可能会产生一些意想不到的后果，”他谈及隔夜存款负利率时表示。“我们若决定行动，将会应对这些后果。我们将再度以开放的态度看待此事，并已经做好在需要时采取行动的准备。”

上个月德拉吉称欧洲央行随时准备采取行动后，周四的降息就成为普遍预期，不过鲜有分析师认为这会是让局面发生决定性的改变。

认识到这一点，欧洲央行表示，将向银行业无限提供所需流动性至少到2014年7月，并设法增加对小企业的贷款。小企业是欧洲经济的命脉，而很多国家的小企业一直缺乏信贷。

“今天的降息决定主要对二线国家银行业提供支撑，可能会略为提振信心，”荷兰国际集团(ING)分析师Carsten Brzeski表示。

**将推出QE？**

德拉吉坚持欧洲央行对经济复苏将在今年后期确立的预测，但他强调该预测存在“下档风险”。

德拉吉表示，欧洲央行将“密切监控”即将出现的所有证据。这样的措辞以过往经验来看，往往暗示央行将采取进一步行动。

德债期货在德拉吉讲话后触及纪录新高，欧元则下挫。

欧元区失业率3月创下纪录高位，通胀率在4月骤降至1.2%,迫使欧洲央行在本月降息，以履行其维持物价稳定的职责。欧洲央行对该职责的定义是通胀率接近但低于2%。

物价压力突然减轻也提高了欧洲央行考虑利率以外政策工具的可能性，以防通胀进一步下降。

“我们认为欧洲央行为了修复(货币)传导机制，最终将必须购买民间部门的资产，”全球最大的债券基金公司--太平洋投资管理公司(PIMCO)的Andrew Bosomworth说。

这样的资产购买措施或将为欧洲央行开启量化宽松(QE)的篇章。到目前为止，欧洲央行一直未像其他一些主要央行那样采用QE。

**小企业，大问题**

欧洲央行希望更好的传导其货币政策，使低利率惠及欧元区的每个角落。

南部地区对超低利率的受益程度不及北部。如果银行还在放贷的话，对企业和家庭收取的贷款利息，要比北部同业高，因为他们的融资成本和信贷风险更高。

“不能以担心融资不足为由不放贷，”德拉吉在会后表示。此次会议在布拉迪斯拉发召开，是欧洲央行每年两次不在总部召开的会议之一。

欧洲央行反复表示关心这对向中小型企业放贷的影响，他们几乎没有能代替银行贷款的融资途径。

欧洲央行希望重振资产支持债券(ABS)，这一资产类别被广泛指责为导致金融危机的罪魁祸首。

ABS允许银行将至少部分信用风险转嫁给其他投资者。银行业者正试图提高资本和流动性缓冲，以符合新规定标准，这也是他们不愿放贷的原因之一。

“管理委员会决定开始与其他欧洲机构磋商，想办法为资产支持债券创造正常运转的市场，”德拉吉称。

贝伦贝格银行的Holger Schmieding称，如果其他机构，例如欧洲投资银行帮助促进中小企业贷款ABS市场，欧洲央行可能终将为一些量化宽松铺路。

他称，欧洲央行可能接受这类打包贷款作为流动性操作的抵押品，或者甚至直接购买。

“这样的话，将扩大欧洲央行的工具箱，可能为该行以后开始采取一点‘量化宽松’铺路，”Schmieding表示。(完)

(编译 李爽/王翔琼/白云/王丽鑫； 审校 郑茵/程琳)

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