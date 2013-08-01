欧洲央行维持指标利率不变 确认未来一段时期内将按兵不动

* 欧洲央行维持再融资利率在0.5%以及存款零利率不变

* 德拉吉确认有关利率政策的前瞻性指引

* 德拉吉称政策将扶助经济复苏直至2014年

* 考虑公布更多信息，例如公开央行会议记录

路透法兰克福8月1日 - 欧洲央行周四维持利率在0.5%的纪录低位不变，并且证实将在一段时期内都保持稳定，甚至可能进一步降低。

央行总裁德拉吉暗示，政策暂时不会收紧，至少在进入明年后相当长的时间内都是如此；不过央行不会就何时可能调整利率给出时间表。

“我们的货币政策立场...会为今年余下时间和2014年的经济逐步复苏提供支撑，”德拉吉在记者会上指出。

“管理委员会证实，其预期欧洲央行指标利率将在很长时间内维持在当前水准或更低，”他说，重申了央行在上个月会议上首次给出的利率政策前瞻性指引。

他并表示，该决定获得管委会一致通过。但当被问及政策制定者本月是否讨论了降息时，德拉吉出言谨慎。

“我们实际上只讨论了前瞻性指引...确认了前瞻性指引，就相当于对今天的利率做了明确的决定。关于前瞻性指引的决定确实是一致的。”

没有讨论降息，这与上个月的情形大不相同，当时德拉吉表示管委会在决定维持利率不变前对降息进行了“广泛的讨论”。

Berenberg分析师Holger Schmieding称，这种变化以及欧央行认为经济指标好转暗示今年稍晚经济将加速增长，“可以解读为态度略为强硬，这或许可以打压对降息仅存的期望。”

周四稍早公布的数据显示，7月欧元区制造业活动在两年来首次实现增长，因产出增加，这表明该地区本季有望走出经济衰退。此外，欧元区6月失业率两年多来首次下降。

虽然经济数据向好，但欧洲央行的政策选择却被市场对美国联邦储备委员会(美联储/FED)计划缩减刺激举措的反应所困扰。

**没有具体的截止日期**

之前美联储退出计划引发市场动荡，欧洲央行上个月打破先例加以应对，提供了利率前瞻性指引。

不过，央行官员上个月对该指引的各自解读令讯息变得模糊，德国央行总裁魏德曼坚称欧洲央行并不会受限于前瞻性指引，而其同僚欧洲央行执委亚斯穆森表示该指引覆盖的范围“超过”12个月。

结果是欧洲央行此举最终只是部分成功的平复了市场，并部分抵消了美联储政策立场造成的影响。

“没有具体的截止日期，”德拉吉说。他并补充称，“根据我们的评估，货币市场目前的加息预期不靠谱。”

路透调查中分析师几乎全部预期欧洲央行会维持利率不变。

德拉吉希望开始公布央行会议记录，并称将在今年稍晚拿出向市场提供更多信息的建议。到目前为止，欧洲央行的会议记录都秘而不宣。

德拉吉表示，他赞同“增强交流”，对作出或不作出某种决定进行解释。但他也说，央行行事风格的任何转变不能影响央行官员的独立性，这一点十分关键。

央行提高透明度的作法可能遭遇部分央行官员的抵制，因为他们担心，此举可能令其面临来自本国的政治压力。

欧洲央行的前瞻性指引比美联储提供的指引更模糊。后者不仅为缩减量化宽松政策作准备，还承诺只要通胀率低于2.5%，就会维持接近零的利率水平，至少到失业率降至6.5%。

德拉吉称，欧洲央行内部没有讨论设置一个调整政策的经济触发指标。(完)

(编译/审校 徐文焰/张荻/侯向明/张涛)

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