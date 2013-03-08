欧央行维持利率不变 未对意大利施以援手

* ECB维持指标再融资利率在0.75%不变

* 德拉吉称意大利选举后市场已经恢复平静

* 会议讨论了降息问题，但遭到多数反对

路透法兰克福3月7日 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周四表示，市场在意大利公布选举结果后已经平静下来，牵连到其他欧元区国家的风险已经消除，这暗示欧央行不打算采取行动。

欧洲央行在会议上讨论了降息，但决定维持利率不变，指称因经济指标向好，这表明除非经济再次恶化，否则央行准备维持利率在0.75%不变。

意大利民众上周在议会选举中对撙节措施表现出强烈反对，使任何党派都未能赢得可以单独组建长期政府的足够选票，激起了经济改革及债务削减努力倒退的风险。

德拉吉表示，有诸多迹象表明市场对欧元区的信心正在恢复。

“在(意大利)大选后情绪激动的市场，现在多少有些回归到之前的状态，”德拉吉在政策会议之后的新闻发布会上表示。

“你肯定已发现这次没有波及其它国家，若是在大约一年半以前，情况就不会是这样。这也是另一个正面的迹象，”他说。

欧洲央行通过承诺可能会无限量购买公债的方式缓和了欧元区危机，但前提是成员国向欧元区救援基金寻求救助并同意实施撙节政策。

这个名为“直接货币交易”(OMT)的计划还未曾实施过。如果意大利无法组建起一个能够遵守这些规定的政府，那么可能将无法得到欧洲央行庇护。

如果意大利各党派之间无法达成一致意见，就有可能在未来几个月内进行新的选举，使不确定性持续更久。

“OMT仍然存在，”德拉吉表示。“这是个很有效的后盾，它就在那里。但你知道其中的规则。”

路透对分析师的调查结果显示，由于意大利大选带来不确定性，欧洲央行在某个时间点可能不得不通过购债来扶助受困国的可能性升高，最有可能救助的是西班牙，而不是意大利。

10年期西班牙公债收益率(殖利率)周四跌至4.93%。意大利公债收益率在大选后一度接近5%，现在则是4.63%。

**讨论了降息**

维持利率不变的决定符合预期。但在路透调查中有越来越多的受访者，即76位中有22位预期欧洲央行最终会将主要再融资利率降至0.5%的纪录新低。

“降息的大门没有进一步打开，但也没有被关上，”荷兰国际集团(ING)的分析师Carsten Brzeski说，“除非未来几个月经济未能复苏，否则利率将维持不变。”

德拉吉表示，会上讨论过降息，并暗示部分欧洲央行管委支持这一举动。但他没有就可能进一步放宽政策给出强烈暗示，因而推升欧元兑美元至盘中高位。

“我们讨论过这么做的可能性。因此确实有过讨论。但普遍看法是维持利率不变，”他说。当决定获得一致通过时，德拉吉通常就会这样说。

对于欧洲央行将银行存放在央行处的存款利率降到负区间的观点，德拉吉也泼了冷水。他说这种措施会造成“严重的”意外后果。

**经济仅在逐步复苏**

欧央行下调2013年欧元区经济成长预估，预计今年国内生产总值(GDP)萎缩0.1%-0.9%，此前预估为下降0.9%至增长0.3%。

“2013年晚些时候，经济活动应会逐步复苏，受到全球需求增强以及我们宽松货币政策立场的支撑，”德拉吉说。

他并称，经济前景面临的下行风险更甚，特别是如果欧元区各国政府在结构性经济改革上行动缓慢的话。

德拉吉表示，通胀区间“基本未变”，但若经济成长逊于预期，那么物价压力也会如此。

尽管央行预计明年通胀率在1.3%左右，但德拉吉未理会这个预估不及央行略低于2%的目标的情况，称通胀仍基本符合目标。

欧洲央行此前指出，处于纪录低点的指标利率在欧元区各国的传导情况并不平衡，是主要问题所在，这意味着降息可能效果有限。

德拉吉还打压了关于欧洲央行计划出台特别措施来帮助小企业的猜测。

“我们目前没有...承诺或计划出台任何特别举措，”他说。(完)

(编译 王兴亚/梁睿雪; 审校 程琳/张涛)

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