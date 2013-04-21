欧洲市场疲软拖累通用电气下修财测

* 第一季经调整后的每股盈余大致符合市场预估

* 营收小升至350亿美元，高于市场预估

* 欧洲市场疲软及涡轮机销售迟滞拖累财测

* 派息及回购股票政策维持不变

* 股价挫跌4%

路透4月19日 - 美国通用电气(奇异,GE)(GE.N)周五警告称，因欧洲市场疲软且涡轮机销售下滑，旗下工业事业获利成长恐将放缓，引发市场不安，通用电气股价挫低。

通用电气周五表示，预估工业部门获利今年成长幅度为个位数高端到两位数之间。先前通用预估增幅为两位数。

通用电气执行长伊梅尔特(Jeffrey Immelt)将财测下修归咎于风力涡轮机及燃气涡轮机销售低迷，以及欧洲经济走弱。但他表示，他仍预期今年整体获利将改善。通用电气和以往以一样并未提供具体财测。

令市场感到忧心的是，通用电气今年将透过削减10亿美元成本，以提高获利，而非主要依靠销售成长。

华尔街分析师稍早原本对通用电气第一季营收高于预期感到振奋，但通用电气在电话会议揭露新财测后，转为感到不安。通用电气股价周五收挫4%。

“通用电气达成目标能力的不确定性已略有升高，”Northwestern Bank投资组合基理人Perry Adams指出。

通用电气财务长Keith Morin在一篇专访中表示，公司预计今年销售约95座燃气涡轮机，低于去年的133座，因发达市场电力需求下滑。

通用电气第二大部门--发电设备和水处理事业--第一季获利下滑39%，业绩预料不会改善。

执行长伊梅尔特在电话会议上表示，为发电设备及水处理事业2013年将难以赶上2012年业绩。

公司主管指出，欧洲营收较预期疲软，主要因需求下滑，不只是对通用电气产品需求减少，电力需求也是，而这打击了涡轮机需求。

**营收高于市场预期**

喷射涡轮及家电销售强劲，带动通用电气第一季营收优于市场预期。

通用电气第一季营收小幅上升至350亿美元，高于汤森路透I/B/E/S调查分析师预估的345.1亿美元。

“营收超越预期，这很重要，因市场原本很担心工业股的营收数字，因为第一季在3月时似乎转弱，”Harbor Advisory Corp投资长Jack DeGan称。

通用电气航空部门获利成长9%，家庭及商业解决方案部门获利成长39%。

通用电气第一季未交货订单升至2,160亿美元,高于去年第四季的2,100亿美元。未交货订单可以正面解读为客户愿意等待公司产品，但也可视为公司满足需求遭遇困难。通用电气最近几季的未交货订单持续上升。

“在我看来，当你看到一个趋势，年复一年，一再发生，其中就有管理问题。到头来这一定要改变，”Gary Goldberg Financial Services总裁Oliver Pursche称。

通用电气公布第一季获利35.3亿美元，每股盈余0.34美元，上年同期为获利30.3亿美元，每股盈余0.29美元。

扣除特殊项目后，每股盈余0.35美元，符合汤森路透I/B/E/S调查分析师预估的平均预估。

**派息**

通用电气2月卖出剩余持有的NBC Universal 49%股权，之后宣布将以售股所得现金，今年透过买回股票及派息，向股东回馈180亿美元。

180亿美元包括通用电气计划买回的100亿美元股票及派息。通用电气去年12月将派息提高12%，至每股0.19美元。

售出NBC持股后，通用电气现金部位由去年第四季的1,259亿美元跳增至1,381亿美元。一些投资人因而期望通用电气再度提高派息。

执行长伊梅尔特表示，他仍计划今年向股东回馈180亿美元。通用电气下周将在新奥尔良举行年度股东会，一些投资人表示预期将宣布派息。(完)

(编译 蔡美珍; 审校 艾茂林)

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