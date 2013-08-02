投资大亨伊坎起诉戴尔 力图阻止私有化进程

2010年2月28日在汉诺威电子展拍到的戴尔公司标志。 REUTERS/Thomas Peter

路透8月1日 - 美国投资大亨伊坎(Carl Icahn)周四起诉戴尔(Dell Inc.)及其董事会DELL.O，力图阻止该公司创始人和执行长Michael Dell以244亿美元收购该公司的计划。

伊坎向一家法院提出请求，要求在周五的股东投票前阻止Michael Dell提出的变更投票规则。伊坎及其伙伴也希望法院阻止戴尔改变股票登记截止日期。股东若要取得投票权，就必须在该日期之前购买购买戴尔股票。

他们希望阻止Michael Dell和私募公司Silver Lake就2月5日以后购买的戴尔股票进行表决，并确保该公司不会改变任何股东投票标准。2月5日是Michael Dell宣布将收购该公司的日子。

该项起诉在特拉华州衡平法院(Court of Chancery of Delaware)立案，希望藉此迫使戴尔公司在为收购案召开特别会议的同一天召集年度股东会议，以防该公司设定新的登记日期。

戴尔发言人拒绝对起诉置评，但表示戴尔董事会一直遵从诚信原则行事。

**第三次尝试推动表决**

收购投票已经推迟两次，第三次定于周五进行。知情人士称不太可能再次推迟。

专门委员会已表示，将把每股13.65美元的最初收购报价提交股东投票。

戴尔的专门委员会拒绝了Michael Dell和Silver Lake提出新报价时附加的新投票规则。Michael Dell和Silver Lake上周提高报价0.10美元至每股13.75美元，但条件是修改投票规则。

消息人士称，迄今为止收到的选票中，赞同票和反对票势均力敌，但看似有一些迹象显示Michael Dell还能获得更多票。

三位知情人士向路透表示，放弃投票的部分大股东本周告知戴尔董事会，称他们将支持收购方的最新报价。

戴尔股票在Nasdaq收高2.3%，报12.96美元。(完)

(编译 朱晓军；审校 张明钧)

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