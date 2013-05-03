英特尔内部选任执行长 大改组落空

* 克兰尼克自1982年就加入英特尔

* 多位分析师称部分投资人属意外部人选

* 前任执行长因为错过移动设备革命而招致猛烈批评

路透旧金山/纽约5月3日 - 英特尔(INTC.O)选派公司内部老将克兰尼克(Brian Krzanich)担任执行长，让部分投资人感到失望，因他们希望公司能指派外部人士来推动大刀阔斧的改革，以协助这家全球最大芯片(晶片)制造商赶上移动设备改革的脚步。

该公司周四同时宣布软件部门主管Renée James升任总裁，对于部分人士而言，这项人事案可能显示英特尔在致力于积极投资以求在微芯片科技领域保持领先地位之际，也愿意开发新的成长领域。

英特尔去年11月表示，可能从外部寻找下任执行长人选，令人期待该公司可能觅得良人以摆脱近期营运低潮。

不过自11月以来，克兰尼克就被视为接班热门人选，他所接任的这家公司利润率逼近60%，在电脑及伺服器微处理器方面占据主导地位，且在过去几年几乎快断了竞争对手超微半导体(AMD)AMD.N的生路。

然而随着平板电脑及功能越来越强大的手机一一问世，加快个人电脑市场萎缩的速度，该公司正面临遭边缘化的风险。当下多数移动设备大多搭载竞争对手ARM Holdings PlcARM.L所设计的省电芯片架构。

“从外面挑选可能更好--这不是说克兰尼克不好，而是单纯考虑到个人电脑市场目前的处境以及在个人电脑之外的领域采取重大行动的必要性，”Williams Financial Group分析师Cody Acree称。

“克兰尼克可能是很合适的人选，并做出同样极其艰难的引人注目的选择，不过这种可能性不大。”

他将在5月16日举行的公司股东年会上正式上任，接替前任执行长欧德宁(Paul Otellini)。

在半导体行业圈外名声并不响的克兰尼克从1982年起开始在英特尔工作，一年多前升任首席运营官。

现年52岁的克兰尼克风格低调，但作为领导行事果断为他赢得了声誉。英特尔周四强调，James将成为他的有力伙伴。James在2011年领导了英特尔以77亿美元收购第二大杀毒软件公司McAfee Inc的交易。

她主管软件产品与服务销售，以及改善微软Windows 8和谷歌Android软件在该公司微芯片上运行表现的工程师团队。

研究公司Jack Gold Associates经营者Jack Gold表示，她的高升“强调英特尔的业务不是只有芯片而已。这是一个重要的升迁，这明显透露出董事会希望延伸触角。”

英特尔周四股价收盘上涨0.5%至24.11美元。

**关键时刻**

英特尔董事长Andy Bryant表示，克兰尼克有能力带领公司转型，但他也说克兰尼克和James“是个非常有力的组合，这对搭档共同酝酿的公司长期策略观点赢得了董事会认同。”

Bryant接受路透访问时表示，“一段时间后人们将会见到非常戏剧化的转变。观察英特尔的历史，就会知道每位执行长都会有所变革。”

克兰尼克获得任命的时点对于该公司而言相当关键，因其正准备迎向18寸晶圆世代，虽然这最终将可缩减生产成本，但得先耗费巨资升级生产设备。

英特尔竭力完成并推出代号为“Haswell”的下一代处理器，以期降低功耗并缩小与基于ARM芯片之前的差距。后者受到手机用户的青睐，他们优先考虑的是电池寿命。

随着欧德宁宣布打算退休，英特尔在11月时表示正在寻找执行长的新人选。

在欧德宁任职期间，由于错过移动革命且低估了个人电脑需求最终的下滑规模，英特尔遇到了挫折。该公司精心推出“超级本(Ultrabook)”高价位电脑，但迄今却未能取悦消费者。英特尔曾经表示，新兴市场业务或将抵消发达国家需求下降的影响。

上个月英特尔提醒，鉴于个人电脑销售下滑，当季营收将最多下降8%。该公司确认了全年营收增长目标，但分析师认为目标将很难实现。

“一些投资者倾向于外部人选，认为公司需要新的血液。”Raymond James分析师Hans Mosesmann称。

不过“本次任命说明英特尔将沿用欧德宁的战略，即建设更大更好的晶圆厂来抢占市场。”(完)

(编译 张明钧/程琳/王翔琼; 审校 李爽/张荻)

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