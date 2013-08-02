意大利最高法院维持贝卢斯科尼服刑判决

路透罗马8月1日 - 关于前意大利总理贝卢斯科尼税务诈欺案，最高法院周四维持服刑的原判不变，这对于四度担任总理的贝老可谓致命一击，也可能让该国脆弱的执政联盟陷入危机。

贝卢斯科尼前后被告多达30次，起诉理由从诈欺、贪腐、到与未成年女子买春不等，但这是首次有终审效力的有罪判决。

在经过三天的听证过后，最高法院五名法官驳回贝鲁斯科尼的最终上诉，地方及高等法院先前判决这位媒体大亨四年刑期，但获特赦而减刑至一年。

不过关于五年不得从事公职的判决，最高法院法官则是发回米兰法院重审。这将使贝鲁斯科尼保有国会议员的身分，并可暂时领导中间偏右的自由人民党(PDL)。

宣判过后，贝鲁斯科尼在一份录影声明中宣称其并没有犯罪，并严厉抨击地方法官骚扰他20多年，成为一股反民主力量。

由于年纪关系，贝老可以用社区服务或在家监禁取代入狱服刑。

这项判决不但可能让他的长期政治生涯步入薄暮，也恐将使由总理莱塔领导、成立仅三个月的政府陷于不稳，从而在欧元区掀起阵阵涟漪。

总统纳波利塔诺(Giorgio Napolitano)迅速发出声明呼吁各方冷静及全国团结。他要求信任司法并予以尊重。

莱塔呼应波利塔诺的说法，呼吁各方冷静，并称国家利益应置于个人之上。

至今看来，投资人似乎不甚担心此事，市场信心指标--意大利10年期公债收益率(殖利率)及德国同券种利差报在270个基点，远低于危机期间的水准。

不过各金融市场在判决出炉前便已经结束交易。(完)

(编译 张明钧; 审校 孙茉莉)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。