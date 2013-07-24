iPhone销售强劲支撑苹果第三季业绩

7月22日在加州一家苹果专卖店内拍到的iPhone 5图片。 REUTERS/Mario Anzuoni

路透旧金山7月23日 - 科技巨头苹果(AAPL.O)第三季iPhone销售远高于华尔街的预期，其中美国出货量大增51%，这令其股价在盘后交易中一度急升5%，即便获利下降。

苹果周二表示，获利锐降22%，因为毛利润率跌至37%下方，而去年同期为逾42%。

上季苹果销售3,120万部iPhone，远高于2,600万部的预估，而且销售了1,460万部iPad。

财务长奥本海默在接受访问时表示，在美国iPhone销售较上年同期增长了51%，日本销售增长66%。

人们原本担心随着全球智能手机市场日渐成熟，日益激烈的竞争格局正在损及市场对苹果热销产品的需求。而苹果稳健的业绩表现缓解了这一忧虑。

苹果竞争对手--三星电子(005930.KS)的Galaxy系列手机亦面临类似挑战。三星电子本月稍早发布了令人失望的第二季获利初估。像苹果一样，三星电子之前亦曾拥有好于预期的表现。

苹果股票在盘后交易中上涨5%至437.94美元，在纳斯达克市场收盘报418.99。公司股价自1月来已经下挫了20%。

Cross Research的Shannon Cross表示，“iPhone的销售数据应可让担心智能手机需求的投资者感到一丝慰藉。这是股价上涨的原因之一。本季度的预期不是很高。”

苹果公布2013会计年度第三季获利69亿美元，或每股盈利(EPS)为7.47美元，第三季营收为353亿美元。上年同期分别为88亿美元，或9.32美元和350亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，市场原本预计苹果第三季营收为350.2亿美元，EPS为7.32美元。

**投资者的忧虑**

投资者最为担心的是，苹果用iTunes、iPod、iPhone和iPad重塑了至少三个主要消费电子产品市场的形象后，是否已经失去了其创新优势。

自从去年秋季发布iPad mini以来，苹果公司还尚未更新其主要产品。

苹果预计第四季营收在340亿至370亿美元之间，略低于市场的平均估值370.4亿美元。

该公司预计第四季毛利率为36-37%。第三季毛利率为36.9%，大幅低于去年同期的42.8%，因为苹果在出售新款iPhone 5时也卖出了更多价格较低的老款iPhone。

“因为那不是新产品，所以能够卖出这么多，相当了不起，”Destination Wealth的执行长Michael Yoshikami表示，“这确实对他们很关键；他们必须推出新产品。”Destination Wealth持有苹果股票。(完)

(编译 朱晓军；审校 张涛)

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