摩根大通宣布退出大宗商品实货交易

路透纽约7月26日 - 摩根大通(JPM.N)周五意外宣布将退出实货大宗商品交易。华尔街金融机构在储油槽、咖啡豆及金属等交易中的角色现在正密切受到政坛及监管当局的压力。

摩根大通公布声明表示，经过“内部检讨”的结论，该行应会对其实货商品业务采取“策略替代方案”。摩根大通的实货商品业务包括Henry Bath金属仓储子公司资产，以及在纽约及休士顿的电力和石油实货交易团队。

摩根大通称将研究为其实货分支寻求“出脱、分拆或者策略性合作伙伴”，声明中并表示该行仍将全力坚守其传统大宗商品金融业务，包括衍生品交易以及贵金属交易。

此项声明公布前的一周，华尔街的大宗商品业务受到前所未有的检视。因美国联邦储备理事会(美联储/FED)上周五称将重新评估在2003年的一项决定，该决策允许商业银行在实货市场交易以“补充”其金融活动。

除此之外，摩根大通还面临在加州及中西部涉嫌操纵电力市场的丑闻。有报导暗示摩根大通将迅速支付将近创纪录的4.10亿美元，与美国联邦能源监管委员会(FERC)和解案件。

美国司法部及商品期货交易委员会(CFTC)也分别对华尔街金融机构及大型交易商的金属仓储业务进行调查。

摩根大通发言人并未立即回覆记者要求其置评的电话。

摩根大通股价周五午盘尾段下跌1%报55.97美元，收盘下跌0.7965%至56.05美元。(完)

(编译 李婷仪 审校 王冠中)

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