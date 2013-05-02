美国4月汽车销售增速放缓 但销量仍然强劲

* 美国汽车销售增幅为10月以来最低

* 皮卡和SUV需求扶助底特律汽车制造商

* 销量略低于预期，但仍然强劲--分析师

* 通用和克莱斯勒4月美国销量增长11%

* 丰田销量下降1.1%

路透底特律5月1日 - 美国4月汽车销量月度增幅为去年秋季以来最低，因外国汽车制造商销量一般，而且向商用客户的销量下降。

自去年10月以来，经季节调整后的美国汽车月销量年率首次降至1,500万辆以下。研究公司Autodata Corp报告显示，4月美国汽车销售年率为1，492万辆。

“销量略低于预期，但仍然相当强劲，”Kelley Blue Book分析师Alec Gutierrez称，“就像今年以来和前两年一样，看来汽车行业仍然是整体经济...除楼市以外的少数几个亮点之一。”

一些分析师称，对商用客户销量下降，对于美国汽车工业未必是件坏事，因为对消费者销量增加，这一行业获利更高。

然而，美国市场最大的车厂--通用汽车(GM.N)表示担心日本和韩国车厂未来几个月可能会提高优惠补贴，从而可能迫使其他厂商跟进。

“在优惠这一块日本和韩国厂商确实动作更大，”通用汽车美国市场销售主管Kurt McNeil称，“而我们本身则显然努力在维持竞争力和操守。”

自从汽车产业在2008年和2009年衰退以来，美国三大汽车制造商已提高了单位车辆获利，其中有部分是透过抑制优惠补贴。通用汽车和克莱斯勒在衰退中均经历过破产。

对日本车厂来说，日圆贬值给予其提供优惠但又不过度损及获利的空间，但这空间也不像几年前那么大。现在丰田汽车(7203.T)、本田汽车(7267.T)和日产汽车(7201.T)在美国出售的汽车大多是在北美生产的。

尽管如此，部分汽车业主管和产业分析师表示担忧，主要国外厂商表现较预期疲弱的情况，可能在未来几个月演变成价格战，进而侵蚀公司获利。

**4月销售年增8.5%**

根据Autodata数据，美国4月汽车销售较上年同期增加8.5%。汤森路透调查得到的分析师预期为成长11%。

“我认为我们无需紧张，”TrueCar.com分析师Jesse Toprak表示，“市况仍相当稳健，是扎扎实实的成长，意味着消费者需求正支撑市场。”

美国4月汽车市场虽放缓，但美国业者市占率扩张，房市复苏让底特律业者的传统强势产品--皮卡及运动型多功能车(运动休旅车,SUV)获得助力。

福特汽车(F.N)4月销售成长18%，通用及克莱斯勒分别成长11%；意大利飞雅特FIA.MI持有克莱斯勒的多数股权。

美国市场上的第三大业者丰田汽车4月销售减少1.1%，逊于分析师预期；美国销售排名第五的本田汽车成长7%，符合预期。

美国月度汽车销售数据是消费者支出的初步讯号。2012年美国汽车销售成长13%至1,450万辆，但仍低于2007年止的10年均值1,670万辆。

通用汽车周三收低2.1%至30.18美元，福特汽车下跌1.7%至13.38美元。(完)

(编译 王丽鑫/王冠中/张明钧; 审校 程琳)

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