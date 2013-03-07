欧盟处罚微软7.31亿美元 因未给用户浏览器选择权

焦点：美国银行业新一季财报料再次乏善可陈 金融股涨势帮助不大
路透4月10日 - 美国大银行本周料将再抛出一波乏善可陈的季度财报，分析师称这可能抑制银行股因市场预期特朗普将放松金融监管和提振经济而走出的“特朗普行情”。
路透布鲁塞尔3月6日 - 欧盟周三对微软施以5.61亿欧元(7.31亿美元)罚款，因其未给用户提供使用其他浏览器的选择。这项史无前例的处罚将对那些涉及欧盟反垄断争议的公司产生震慑。
2009年时微软曾承诺让用户可选择浏览互联网的方式，而不是必须使用其默认的Explorer浏览器。欧盟表示微软未能履行这项承诺。
调查发现，微软在2011年5月至2012年7月间发布的软件均未能履行该项义务，这意味着1,500万用户仍未获得选择权。
这是欧盟执委会首次对一家企业因未能履行义务而施以罚金。
罚款规模很大，相当于微软本季净利预期的逾11%，或年度营收的1%，不过该委员会罚款金额本可以达到其全球年营收的10%。
微软股价周三收低0.92%报28.09美元。
“如果各公司同意并给出承诺，就会产生法律效力，那么他们就必需履行承诺，否则将承担后果，”欧盟竞争力执委阿尔穆尼亚(Joaquin Almunia)在记者会上表示。
“我希望这一决定会震慑其他公司，在他们考虑故意违反规定，甚或忽视其守法的义务前，要三思而后行。”
微软称其为此事承担全部责任，之前微软将其归咎于技术问题。董事会去年削减执行长鲍尔墨(Steve Ballmer)的奖金，部分原因就在于此，董事会还挑Windows部门前负责人Steven Sinofsky的毛病，这位负责人去年因不相关的原因离职。
微软并未表示是否会挑战该裁决，但预计不会这样做，很大程度上是要避免与监管机构相对抗。
微软发表声明称：“我们已经为此道歉。”
“我们向欧盟执委会提供了全面公正的形势评估报告，并已采取加强软件开发及其它步骤,帮助避免这种错误或类似错误再度发生。”
阿尔穆尼亚称，监管者允许微软自我监督而不是委派外部监督，或许是错误行为。
律所Field Fisher Waterhouse的合伙人Charles Whiddington称，微软受罚，体现出欧盟执委会对违反规定的企业毫不手软，无论是故意还是无意中违规。
“对企业的启示是，他们必须更加严格的遵守与欧盟执委会达成的协议。”
加上周三的罚款，欧盟过去10年累计对微软开出逾22亿欧元罚单，成为欧盟史上受罚最重的公司。
尽管罚款金额本可能更高，但仍不失为非常严厉的惩罚，谷歌(GOOG.O)等与欧盟执委会有争议的公司将为此留意。(完)
(编译 程琳/李爽; 审校 王洋/李春喜)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透4月10日 - 美国大银行本周料将再抛出一波乏善可陈的季度财报，分析师称这可能抑制银行股因市场预期特朗普将放松金融监管和提振经济而走出的“特朗普行情”。
--英国3月消费者物价指数(CPI)和生产者物价指数(PPI)(0830)、3月零售业联盟(BRC)同店零售销售(2301)
路透比勒陀利亚4月10日 - 南非央行周一警告称，近期内阁改组、撤换财长以及南非信用评级被下调至垃圾级，或给南非兰特造成压力并加速通胀，与此同时投资者也抛售本地资产。