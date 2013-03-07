欧盟处罚微软7.31亿美元 因未给用户浏览器选择权

路透布鲁塞尔3月6日 - 欧盟周三对微软施以5.61亿欧元(7.31亿美元)罚款，因其未给用户提供使用其他浏览器的选择。这项史无前例的处罚将对那些涉及欧盟反垄断争议的公司产生震慑。

2009年时微软曾承诺让用户可选择浏览互联网的方式，而不是必须使用其默认的Explorer浏览器。欧盟表示微软未能履行这项承诺。

调查发现，微软在2011年5月至2012年7月间发布的软件均未能履行该项义务，这意味着1,500万用户仍未获得选择权。

这是欧盟执委会首次对一家企业因未能履行义务而施以罚金。

罚款规模很大，相当于微软本季净利预期的逾11%，或年度营收的1%，不过该委员会罚款金额本可以达到其全球年营收的10%。

微软股价周三收低0.92%报28.09美元。

“如果各公司同意并给出承诺，就会产生法律效力，那么他们就必需履行承诺，否则将承担后果，”欧盟竞争力执委阿尔穆尼亚(Joaquin Almunia)在记者会上表示。

“我希望这一决定会震慑其他公司，在他们考虑故意违反规定，甚或忽视其守法的义务前，要三思而后行。”

微软称其为此事承担全部责任，之前微软将其归咎于技术问题。董事会去年削减执行长鲍尔墨(Steve Ballmer)的奖金，部分原因就在于此，董事会还挑Windows部门前负责人Steven Sinofsky的毛病，这位负责人去年因不相关的原因离职。

微软并未表示是否会挑战该裁决，但预计不会这样做，很大程度上是要避免与监管机构相对抗。

微软发表声明称：“我们已经为此道歉。”

“我们向欧盟执委会提供了全面公正的形势评估报告，并已采取加强软件开发及其它步骤,帮助避免这种错误或类似错误再度发生。”

阿尔穆尼亚称，监管者允许微软自我监督而不是委派外部监督，或许是错误行为。

律所Field Fisher Waterhouse的合伙人Charles Whiddington称，微软受罚，体现出欧盟执委会对违反规定的企业毫不手软，无论是故意还是无意中违规。

“对企业的启示是，他们必须更加严格的遵守与欧盟执委会达成的协议。”

加上周三的罚款，欧盟过去10年累计对微软开出逾22亿欧元罚单，成为欧盟史上受罚最重的公司。

尽管罚款金额本可能更高，但仍不失为非常严厉的惩罚，谷歌(GOOG.O)等与欧盟执委会有争议的公司将为此留意。(完)

(编译 程琳/李爽; 审校 王洋/李春喜)

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