意大利总统任命中左翼人士Enrico Letta为政府总理

路透罗马4月24日 - 意大利总统纳波利塔诺(Giorgio Napolitano)周三要求中左翼政党副领导人Enrico Letta组建一个新政府，这暗示意大利将结束两个月的政府空窗期。

Enrico Letta料将在纳波利塔诺的指导下，很快选出各部门部长人选。

议会或会在本周对Letta领导的新政府举行信任投票。

在收到任命后，Letta称对此感到意外，同时感到肩上的重任。

他表示，意大利面临着“困难且脆弱”的国内形势，这无法得以持续，政府必须在就业、贫困和小企业面临的危机方面找到答案。

他并补充称，欧洲经济政策一直过于专注撙节措施，而非经济成长。(完)

(编译 侯向明; 审校 王洋)

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