美国消费者7月卡车需求旺盛 大宗销售疲弱

路透底特律8月1日 - 美国7月对个人客户的汽车销售好于预期，主要汽车制造商的多个热销车型库存较低，比如福特汽车(Ford)(F.N)的Fusion中型轿车。这一情况预示着今年销量将进一步增长。

通用汽车(General Motors)(GM.N)与福特汽车的股票周四上涨。此前，分析师和公司高管发布了所谓的零售销售量。这类销售的获利明显高于向向租车公司、政府和企业的大宗销售。

零售销量强劲，掩盖了整体销售弱于预期的事实。分析师表示，大宗销售情况令人失望，拖累了总体销售表现，而且在6月销售强劲后，华尔街的预期过度乐观。

“汽车产业看上去供应紧缺，这对于价格和未来的生产是好事，所以有助于抵消人们对主要数字(销售年率)的失望，”摩根士丹利分析师Adam Jonas表示。

根据Autodata数据，美国7月新车销售增长14%，售出了超过130万辆轿车和卡车。7月销售年率为1,567万辆，低于预期的1,580万辆。继6月达到1,596万辆之后，这是本年第二强劲的月份。

**皮卡销售依旧强劲**

通用、福特和克莱斯勒(Chrysler Group LLC)的报告显示，皮卡需求7月继续保持强劲，比如福特F-150、雪佛兰Silverado和Ram 1500车型。目前正是房地产业和石油业的繁忙季节。

Jonas称，随着汽车制造商推出采用更多新技术的2014年新车型，美国汽车总销量可能会在今年余下时间里继续增长。

欲浏览美国汽车销售图表，点击(link.reuters.com/kad22v)

**令人高兴的问题**

皮卡需求强劲，对美国汽车制造商尤其有利。美国厂商在该领域占据主导地位，每辆皮卡的获利在1.2万美元以上。

“皮卡销售保持旺盛势头，这对于汽车厂商和供应商来说当然是个好预兆...”Gabelli & Co分析师Brian Sponheimer指出。

“月度销量出现两位数的增幅却仍被视为没有达标，这真是个让人愉快的问题，”他说。

通用汽车7月的轿车与卡车总销量为234,071辆，较上年同期增长16%。美国第二大汽车制造商福特汽车称，7月在美国市场总计卖出193,715辆，增长11%。克莱斯勒卖出140,102辆汽车，同比增长11%。

分析师称，通用和福特均报告7月的大宗销售情况逊于预期。

通用和福特股价分别收高1.7%与1.8%。标准普尔500指数.SPX则收高1.25%。(完)

(编译 朱晓军/徐文焰；审校 张涛)

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