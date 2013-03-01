西方将向叙反对派力量提供非杀伤性援助

朝鲜半岛紧张局势升温之际 美国副总统彭斯将赴首尔访问
路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透罗马2月28日（记者 Arshad Mohammed/Khaled Yacoub Oweis） - 西方大国周四承诺向叙利亚反对派力量提供援助，但其中不包括武器援助，这令大呼需要更多武器的反对派力量感到失望。
叙利亚冲突已持续了近两年，已造成七万余人丧生。
美国已向叙利亚提供了3.85亿美元的人道主义援助，但美国总统奥巴马迄今一直拒绝提供武器，理由是很难防止武器落入可能对准西方目标的武装分子之手。
美国表示，将首次向叙利亚反对派力量提供非杀伤性援助，同时会将对叙利亚平民反对派的支持增加一倍以上，以借此方式加强民众对反对派力量的支持。
美国的援助将包括医疗用品、向反对派战士提供的食品，同时还将向叙利亚反对派非军事机构提供6,000万美元，以协助他们提供安全、教育和卫生等基础服务。
在与“叙利亚之友”成员国召开会议后，美国国务卿克里（John Kerry）宣布了上述新措施。
叙利亚反对派全国联盟（SNC）对上述援助措施似乎并不是十分满意。
“多方……（更）关注的是反叛力量士兵的胡子有多长，而不是他们在被杀儿童的血迹上奋战的情况，”SNC主席Moaz Alkhatib与克里及意大利外长Giulio Terzi一同亮相时说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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