雅虎斥资11亿美元收购博客服务Tumblr

三星电子称将销售盖乐世Note7翻新机
路透首尔3月27日 - 韩国科技巨头三星电子周一称，计划销售盖乐世Note7翻新机。盖乐世(Galaxy)Note7因电池起火问题被停售。
路透旧金山/纽约5月20日 - 雅虎(YHOO.O)将以11亿美元现金，收购博客服务Tumblr，取得该公司急需的社群媒体平台，让服务扩及更年轻的世代，为雅虎品牌注入新活力。
这项在周一宣布的交易，是雅虎首席执行官梅耶尔(Marissa Mayer)的大胆赌注，透过纳入拥有高流量但收入稀少的网路平台，来协助雅虎复苏。
梅耶尔在访谈中向路透表示，雅虎和Tumblr结合创造了势力庞大的网路社群，拥有约10亿使用者，将可吸引更多的广告主，并且有助让用户停留在雅虎相关服务上更久的时间。
“从使用者数量和网路流量来看，收购Tumblr可以立即给我们带来成长，”她说。
分析师则表示，雅虎似乎支付了过高的金额，因这项业务从未实现盈利，收入相较于雅虎是九牛一毛，而且可能有好几年的时间不会对营收有任何贡献。但雅虎需要采取行动来填补其在社群媒体方面的缺口。
雅虎也明确表示，该公司意识到关于雅虎可能会使Tumblr受到约束或变得更商业化，而毁掉Tumblr的担忧。
“根据协定，而且我们也承诺不搞砸这项业务，Tumblr将作为单独的业务独立运作，”雅虎在声明中称。
这项收购案将用掉雅虎54亿美元现金和有价证券的五分之一左右，是梅耶尔7月上任以来最大宗的交易。
RBC Capital Markets分析师Mark Mahaney称这项交易为“成功机率低的长期投资”，但确实符合梅耶尔的复苏策略。
“(雅虎的)基本面数年来都未达应有水准，部分因为该公司缺乏社群和移动服务。Tumblr或可协助(雅虎)开发这个区块，”Mahaney在报告中称。(完)
(编译 王冠中; 审校 王丽鑫)
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