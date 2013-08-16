新西兰发生6.8级地震 未引发大范围海啸（更新版）

美国导弹袭击令叙利亚空军基地遭到严重破坏--俄新社
路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
路透惠灵顿8月16日 - 新西兰惠灵顿周五发生初步估计规模6.8级强震，上班族及居民仓皇逃至街上，惠灵顿数周前甫发生类似强度的地震。
周五的震中接近新西兰南岛北端，根据NZ Geonet，震源深度约为10公里。NZ Geonet最初预估地震强度为6.0级。
消防当局称目前评估地震影响尚言之过早，地震未引发大范围海啸，但商店不少物品被震落货架。
航空及铁路运输服务也暂停，官员正在检查是否有受损害。
南岛北部地区震后发生大规模停电，根据美国地质调查局，并无大规模海啸之虞。(完)
(编译 李婷仪 审校 徐文焰)
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