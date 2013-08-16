沪综指现异常波动早盘收扬3% 权重股暴涨引发各种揣测（更新版）

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路透上海8月16日 - 中国股市沪综指周五早市尾盘在权重股集体涨势强劲带领下，一度瞬间大涨逾5%后又迅速回落，早盘最终收升逾3%。对于这种罕见状况，市场有不同揣测，主流观点有两种，一是股指期货今日交割前的多空博弈，二是周末或有针对大盘股的利好消息。

本地交易时间11:06左右，包括中国石油(601857.SS)、工商银行(601398.SS)、中国银行(601988.SS)、农业银行(601288.SS)等超级权重股瞬间被巨量买盘拉升至涨停，令沪综指一度跃升5.62%。随后这些权重股涨幅有所缩减，沪综指早盘收升3.19%，报2,148.394点。

“现在没有很明确的上涨原因，只能是猜啦，要么是股指期货交割日的多空博弈，要么是周末或有突发性利好。”华西证券首席策略分析师曹雪峰指出。

针对上午的股市异动，早盘收市后，上海证交所在新浪网的官方微博上称，截至目前上交所系统运行正常。

综合市场观点，目前市场揣测的利好消息包括针对大盘蓝筹的T＋0交易机制、大盘蓝筹股部分国家股转为优先股、个股期权首选蓝筹股试点等。而这些潜在利好政策，此前中国证券监管层均表态正在探索研究中，并非空穴来风。

他说，大盘蓝筹股的示范效应较强，午后或有更多买盘介入蓝筹股，继续推动股指上涨。

沪深300指数期货主力合约已由8月合约转至9月期约，8月期货早盘收市时未平仓约仅5,052手；9月期约早盘收报2399.8点，涨3.02%，成交放大至626,022手。（完）

(发稿 徐永／林琦; 审校 杨淑祯/林高丽)

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