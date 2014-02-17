埃塞俄比亚客机被劫持 降落日内瓦

韩国检方指控前总统朴槿惠及乐天会长辛东彬涉嫌受贿和行贿
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透日内瓦2月17日（记者 Tom Miles） -一架被劫持的埃塞俄比亚航空客机周一降落在日内瓦国际机场，目前还不清楚劫机者身份，以及是否提出了什么要求。
埃塞俄比亚航空称，这架ET702航班本应飞往罗马，但“被迫”飞往日内瓦，机上乘客和机组人员均安全。该航空公司未透露该航班是否被劫持。
目前还不清楚乘客和机组人员是否仍在飞机上。
日内瓦机场发言人Bertrand Staempfli称，一架被劫持的飞机周一清晨降落在日内瓦机场，他未具体说明是哪家航空公司的飞机。
日内瓦机场警方稍后在给媒体的信息中称，劫机者已被控制，局面在掌控中，无人受伤，机场暂时关闭。（完）
追踪航班动向的一款手机应用显示，这架客机在日内瓦上空盘旋数圈后降落。（完）编译：李富强 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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