埃塞俄比亚客机被劫持 降落日内瓦

路透日内瓦2月17日（记者 Tom Miles） -一架被劫持的埃塞俄比亚航空客机周一降落在日内瓦国际机场，目前还不清楚劫机者身份，以及是否提出了什么要求。

埃塞俄比亚航空称，这架ET702航班本应飞往罗马，但“被迫”飞往日内瓦，机上乘客和机组人员均安全。该航空公司未透露该航班是否被劫持。

目前还不清楚乘客和机组人员是否仍在飞机上。

日内瓦机场发言人Bertrand Staempfli称，一架被劫持的飞机周一清晨降落在日内瓦机场，他未具体说明是哪家航空公司的飞机。

日内瓦机场警方稍后在给媒体的信息中称，劫机者已被控制，局面在掌控中，无人受伤，机场暂时关闭。（完）

追踪航班动向的一款手机应用显示，这架客机在日内瓦上空盘旋数圈后降落。（完）编译：李富强 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。