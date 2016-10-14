中国化工与中化集团洽谈合并可能--消息（更新版）

(新增公司方评论)

路透北京10月14日 - 据三名消息人士表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。

消息人士称，这个方案由中央政府提出，目的在于减少国有企业数量，并打造规模更大、在全球更具有竞争力的企业。由于未获授权公开谈论此事，消息人士要求匿名。

一名直接了解情况的消息人士称，两家公司的管理层本周稍早举行了会议，讨论合并事宜。

当问及合并可能性时，中国化工一名发言人表示并无此事。

中化集团一名发言人表示，并不知悉有讨论一事。中国国务院国有资产监督管理委员会(国资委)对相关询问未予置评。

若获得批准，中国化工与中化集团的合并将是中国国企最大合并案之一。在此之前已有好几个类似的先例，例如中国远洋海运集团及中国中车都是由国企合并组建，更近的例子则是宝钢武钢重组。(完)