中国化工与中化集团洽谈合并可能--消息（更新版）

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
(新增公司方评论)
路透北京10月14日 - 据三名消息人士表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。
消息人士称，这个方案由中央政府提出，目的在于减少国有企业数量，并打造规模更大、在全球更具有竞争力的企业。由于未获授权公开谈论此事，消息人士要求匿名。
一名直接了解情况的消息人士称，两家公司的管理层本周稍早举行了会议，讨论合并事宜。
当问及合并可能性时，中国化工一名发言人表示并无此事。
中化集团一名发言人表示，并不知悉有讨论一事。中国国务院国有资产监督管理委员会(国资委)对相关询问未予置评。
若获得批准，中国化工与中化集团的合并将是中国国企最大合并案之一。在此之前已有好几个类似的先例，例如中国远洋海运集团及中国中车都是由国企合并组建，更近的例子则是宝钢武钢重组。(完)
(编译 蔡美珍；审校 徐文焰)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
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