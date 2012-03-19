联合包裹将收购TNT Express 创建全球物流霸主

国际油价下跌近1% 因担忧美国产量不断上升
路透纽约2月24日 - 油价周五下跌约1%，因美国供应增加的忧虑盖过了石油输出国组织(OPEC)誓言进一步提高减产兑现率的影响。
路透3月19日电---联合包裹(优比速,UPS)(UPS.N)称,联合包裹将与TNT Express创建物流行业的全球领先企业.
联合包裹称,此次交易预计在第一年就会增厚每股盈余(EPS).
联合包裹表示,交易将在第四年底前,每年带来5.25-7.25亿美元的税前成本协同效益.
UPS称,"有信心通过所有相关的竞争监管批准."并表示,公司整合完成後,预计业务产生回报率将与现有目标投资回报率一致.(完)
--编译 洪曦;审校 田建华
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路透纽约2月24日 - 油价周五下跌约1%，因美国供应增加的忧虑盖过了石油输出国组织(OPEC)誓言进一步提高减产兑现率的影响。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
STOXX 600指数收跌0.8%，创三周来的最低收盘水准，抹去了本周稍早的涨幅，两周连涨走势也暂歇。