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国际财经 | 2012年 3月 19日 星期一 16:36 BJT

联合包裹将收购TNT Express 创建全球物流霸主

路透3月19日电---联合包裹(优比速,UPS)(UPS.N)称,联合包裹将与TNT Express创建物流行业的全球领先企业.

联合包裹称,此次交易预计在第一年就会增厚每股盈余(EPS).

联合包裹表示,交易将在第四年底前,每年带来5.25-7.25亿美元的税前成本协同效益.

UPS称,"有信心通过所有相关的竞争监管批准."并表示,公司整合完成後,预计业务产生回报率将与现有目标投资回报率一致.(完)

--编译 洪曦;审校 田建华

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