美股业绩: 联合包裹第四季净损,但预期2013年获利增长6-12%

路透1月31日 - 美国联合包裹(优比速,UPS) 周四公布第四季净损,受退休金相关的30亿美元一次性支出影响.该公司预估,2013年获利将增长6-12%.

联合包裹公布在提列上述非现金支出之后,第四季净损17.5亿美元,每股亏损1.83美元.上年同期分别为获利7.25亿美元和每股盈余0.74美元.

联合包裹本月稍早放弃以70亿美元收购荷兰TNT Express,因欧洲监管机构称,该收购案有垄断疑虑,将予以否决.(完) (编译 王冠中; 审校 张明钧)