《美股业绩焦点》养老金费用导致UPS第四季亏损,财测不及分析师预期

**经济信号喜忧参半**

在扣除养老金费用之后,该公司第四季净亏17.5亿美元,约合每股亏损1.83美元.上年同期则为获利7.25亿美元,折合每股0.74美元.

UPS称,袭击纽约市区的飓风桑迪也导致每股获利下降5美分.

根据汤森路透I/B/E/S的计算,若剔除一次性非现金项目,每股获利1.32美元,低于分析师的预估均值1.38美元.

"目前这个周期,经济增长和数据仍令人喜忧参半,"执行长Scott Davis在电话会议上对投资者表示."政府财政问题的不确定性将继续影响企业信心和增长前景,直至华盛顿达成妥协."

Morningstar的分析师Keith Schoonmaker称,UPS的第二个工作日空运送达业务增长7.7%,这是本季的一个良好迹象.

UPS在美国的最大对手联邦快递(FedEx) 也受到业绩下滑的困扰,因客户日益选择地面运送,这项业务成本较低,但不如空运利润大.

本月稍早UPS放弃对荷兰同业TNT Express 涉资70亿美元的收购,因为收购引发垄断担忧,被欧洲监管机构否决.

Davis称,"虽然我们认为收购TNT会产生一个强有力的增长平台,但这也消耗了很多内部资源,我们会继续向前看."

UPS计划今年回购价值约40亿美元的股票,大约是当前市值的5%,也高于该公司之前所说的15亿美元.

UPS称,2013年获利预估不包括TNT收购失败的相关成本.

截止周三收盘,UPS股价在过去一年上涨约7%,低于标准普尔500指数 录得的14%涨幅.(完)