《美股业绩焦点》养老金费用导致UPS第四季亏损,财测不及分析师预期

《美国重要政经日程》-4月10日
(除特别说明外，均为GMT时间) 1500 - 农业部发布一周谷物与油籽出口检验报告 1500 - 财政部宣布每周例行标售四周期国库券 1530 - 财政部每周例行标售三个月期和六个月期国库券 1700 - 财政部发售三年期公债 2000 - 农业部公布一周作物生长进度报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 陈宗琦；审校 李爽)
**经济信号喜忧参半**
在扣除养老金费用之后,该公司第四季净亏17.5亿美元,约合每股亏损1.83美元.上年同期则为获利7.25亿美元,折合每股0.74美元.
UPS称,袭击纽约市区的飓风桑迪也导致每股获利下降5美分.
根据汤森路透I/B/E/S的计算,若剔除一次性非现金项目,每股获利1.32美元,低于分析师的预估均值1.38美元.
"目前这个周期,经济增长和数据仍令人喜忧参半,"执行长Scott Davis在电话会议上对投资者表示."政府财政问题的不确定性将继续影响企业信心和增长前景,直至华盛顿达成妥协."
Morningstar的分析师Keith Schoonmaker称,UPS的第二个工作日空运送达业务增长7.7%,这是本季的一个良好迹象.
UPS在美国的最大对手联邦快递(FedEx) 也受到业绩下滑的困扰,因客户日益选择地面运送,这项业务成本较低,但不如空运利润大.
本月稍早UPS放弃对荷兰同业TNT Express 涉资70亿美元的收购,因为收购引发垄断担忧,被欧洲监管机构否决.
Davis称,"虽然我们认为收购TNT会产生一个强有力的增长平台,但这也消耗了很多内部资源,我们会继续向前看."
UPS计划今年回购价值约40亿美元的股票,大约是当前市值的5%,也高于该公司之前所说的15亿美元.
UPS称,2013年获利预估不包括TNT收购失败的相关成本.
截止周三收盘,UPS股价在过去一年上涨约7%,低于标准普尔500指数 录得的14%涨幅.(完)
(编译 田建华/李春喜; 审校 高琦)
(除特别说明外，均为GMT时间) 1500 - 农业部发布一周谷物与油籽出口检验报告 1500 - 财政部宣布每周例行标售四周期国库券 1530 - 财政部每周例行标售三个月期和六个月期国库券 1700 - 财政部发售三年期公债 2000 - 农业部公布一周作物生长进度报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 陈宗琦；审校 李爽)
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