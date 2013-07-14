美国个股：联合包裹对第二季获利发出预警，指因受经济疲弱拖累

路透7月12日 - 全球最大包裹快递企业联合包裹(优比速,UPS) 周五预计，第二季获利将低于华尔街预估，暗示全球经济复苏还有很远的路要走。

联合包裹将表现不佳归咎于美国工业经济疲弱，客户青睐速度较慢但费用更低廉的运输服务，以及全球空运市场运能过剩。该公司与竞争对手联邦快递(FedEx) 一道成为经济风向标，因为它们在全球范围内快递大量商品。

这一获利预估令联合包裹在标普500指数成份股中跌幅居前，重挫5.8%，报86.12美元，联邦快递下滑2%，报102.29美元。

Cowen & Co分析师Helane Becker表示，联合包裹很多客户一直致力于削减成本。她说，“在全球经济复苏，而不仅是美国经济复苏前，我们预计次日递优先服务不会明显增长。”

联合包裹在北美的大量地面快递网络使其处境好于联邦快递，后者业务更聚焦于国际航空快递。

联合包裹周五表示，预计第二季每股盈余(EPS)将为1.13美元，汤森路透I/B/E/S调查分析师平均预计，EPS为1.20美元。

该公司将全年EPS预估从之前的4.80-5.06美元下调至4.65-4.85美元。

该公司表示，包裹快递量的增长亦因劳资纠纷而受到冲击。晨星分析师Keith Schoonmaker称，罢工风险已经消除，该公司较竞争对手仍具有优势。