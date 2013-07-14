美国个股：联合包裹对第二季获利发出预警，指因受经济疲弱拖累

企业并购：海航实业拟向新加坡物流商CWT提全面收购，涉资高至77亿港元
路透香港4月10日 - 从事物业投资及休闲/旅游业务的海航实业集团宣布，拟向仓储及集装箱货运服务供应商CWT Ltd提出要约，收购后者逾6亿股已发行股本，涉资近14亿新加坡元（约76.9亿港元）。
路透7月12日 - 全球最大包裹快递企业联合包裹(优比速,UPS) 周五预计，第二季获利将低于华尔街预估，暗示全球经济复苏还有很远的路要走。
联合包裹将表现不佳归咎于美国工业经济疲弱，客户青睐速度较慢但费用更低廉的运输服务，以及全球空运市场运能过剩。该公司与竞争对手联邦快递(FedEx) 一道成为经济风向标，因为它们在全球范围内快递大量商品。
这一获利预估令联合包裹在标普500指数成份股中跌幅居前，重挫5.8%，报86.12美元，联邦快递下滑2%，报102.29美元。
Cowen & Co分析师Helane Becker表示，联合包裹很多客户一直致力于削减成本。她说，“在全球经济复苏，而不仅是美国经济复苏前，我们预计次日递优先服务不会明显增长。”
联合包裹在北美的大量地面快递网络使其处境好于联邦快递，后者业务更聚焦于国际航空快递。
联合包裹周五表示，预计第二季每股盈余(EPS)将为1.13美元，汤森路透I/B/E/S调查分析师平均预计，EPS为1.20美元。
该公司将全年EPS预估从之前的4.80-5.06美元下调至4.65-4.85美元。
该公司表示，包裹快递量的增长亦因劳资纠纷而受到冲击。晨星分析师Keith Schoonmaker称，罢工风险已经消除，该公司较竞争对手仍具有优势。
联合包裹计划于7月23日公布第二季财报。(完)
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