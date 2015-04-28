美股业绩：联合包裹第一季净利增加，维持2015年财测不变

联合包裹称，仍预计2015年每股盈余(EPS)介于5.05-5.30美元。分析师此前预计该公司全年EPS为5.15美元。联合包裹表示，公司有望实现长期财务目标，即之前所说的EPS年度增长率介于9-13%。

本月稍早，该公司主要竞争对手联邦快递(FedEx) 宣布，将收购德国快递公司TNT Express 。联合包裹2013年对TNT的收购计划被监管机构叫停。如若联邦快递收购TNT的申请获批，将成为欧洲第二大快递公司，仅次于德国邮政 旗下的DHL，并把联合包裹挤到第三位。

联合包裹表示，第一季其关键的美国国内快递服务营收较上年同期增加3.8%至88亿美元。平均每个包裹的营收增加1.3%。

联合包裹财务长Kurt Kuehn对分析师说，今年美国快递包裹数量将增长3%。(完)