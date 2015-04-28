美股业绩：联合包裹第一季净利增加，维持2015年财测不变

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
联合包裹称，仍预计2015年每股盈余(EPS)介于5.05-5.30美元。分析师此前预计该公司全年EPS为5.15美元。联合包裹表示，公司有望实现长期财务目标，即之前所说的EPS年度增长率介于9-13%。
本月稍早，该公司主要竞争对手联邦快递(FedEx) 宣布，将收购德国快递公司TNT Express 。联合包裹2013年对TNT的收购计划被监管机构叫停。如若联邦快递收购TNT的申请获批，将成为欧洲第二大快递公司，仅次于德国邮政 旗下的DHL，并把联合包裹挤到第三位。
联合包裹表示，第一季其关键的美国国内快递服务营收较上年同期增加3.8%至88亿美元。平均每个包裹的营收增加1.3%。
联合包裹财务长Kurt Kuehn对分析师说，今年美国快递包裹数量将增长3%。(完)
(编译 孙茉莉/杜明霞；审校 许娜/李爽)
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路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-