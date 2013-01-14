UPS将撤回收购TNT Express要约

路透阿姆斯特丹1月14日 - 联合包裹(优比速,UPS)(UPS.N)称,将撤回52亿欧元(70亿美元)收购TNT ExpressTNTE.AS的要约,因预计欧盟执委会将阻止此交易.

上述两家公司分别发表声明称,欧盟执委会通知当前正制定禁止收购的决议.

UPS周一表示,一旦出台正式决议,"UPS将支付2亿欧元给TNT作为终止费,并撤回收购要约."

交易失败对于TNT来讲是很大冲击.在欧洲市场疲软之际,该公司一直难以转势.

UPS为赢得欧盟监管机构批准收购,此前提出诸多让步,包括提议出售15个国家的仓库和客户基础,这些国家主要在东欧.(完)

(编译 田建华; 审校 张明钧)

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