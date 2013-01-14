UPS将撤回收购TNT Express要约

今年前三个月英国消费者支出增速创下逾三年来最低水平--Visa
路透伦敦4月10日 - 周一公布的一项调查显示，2017年前三个月英国消费者支出以逾三年来的最慢速度增长，进一步表明该国经济主要引擎之一在开始准备退欧之际正在丧失动能。
路透阿姆斯特丹1月14日 - 联合包裹(优比速,UPS)(UPS.N)称,将撤回52亿欧元(70亿美元)收购TNT ExpressTNTE.AS的要约,因预计欧盟执委会将阻止此交易.
上述两家公司分别发表声明称,欧盟执委会通知当前正制定禁止收购的决议.
UPS周一表示,一旦出台正式决议,"UPS将支付2亿欧元给TNT作为终止费,并撤回收购要约."
交易失败对于TNT来讲是很大冲击.在欧洲市场疲软之际,该公司一直难以转势.
UPS为赢得欧盟监管机构批准收购,此前提出诸多让步,包括提议出售15个国家的仓库和客户基础,这些国家主要在东欧.(完)
(编译 田建华; 审校 张明钧)
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