企业并购: UPS将撤回收购TNT Express要约,因欧盟料阻挡

路透阿姆斯特丹1月14日 - 联合包裹(优比速,UPS) 称,将撤回52亿欧元(70亿美元)收购TNT Express 的要约,因预计欧盟执委会将阻止此交易.

上述两家公司分别发表声明称,欧盟执委会通知当前正制定禁止收购的决议.

UPS周一表示,一旦出台正式决议,"UPS将支付2亿欧元给TNT作为终止费,并撤回收购要约."

交易失败对于TNT来讲是很大冲击.在欧洲市场疲软之际,该公司一直难以转势.