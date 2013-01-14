企业并购: UPS将撤回收购TNT Express要约,因欧盟料阻挡

标题新闻：截至4月4日当周美国货币市场基金资产减少128.7亿美元，至2.619万亿美元-iMoneyNet
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路透阿姆斯特丹1月14日 - 联合包裹(优比速,UPS) 称,将撤回52亿欧元(70亿美元)收购TNT Express 的要约,因预计欧盟执委会将阻止此交易.
上述两家公司分别发表声明称,欧盟执委会通知当前正制定禁止收购的决议.
UPS周一表示,一旦出台正式决议,"UPS将支付2亿欧元给TNT作为终止费,并撤回收购要约."
交易失败对于TNT来讲是很大冲击.在欧洲市场疲软之际,该公司一直难以转势.
UPS为赢得欧盟监管机构批准收购,此前提出诸多让步,包括提议出售15个国家的仓库和客户基础,这些国家主要在东欧.(完) (编译 田建华; 审校 张明钧)
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纽约总检察长宣布，纽约等多个州市开始对特朗普政府采取法律行动，控告其推迟数个消费者和商业产品的节能标准，违反联邦法后，股市扭转走势。
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。