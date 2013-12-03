资源型城市可持续发展规划发布 确定67个资源衰退型城市--新华

路透北京12月3日 -中国周二公布全国资源型城市可持续发展规划（2013-2020年），确定了262个资源型城市，而有67个城市由于自然资源趋于枯竭，经济发展滞后，民生问题突出，生态环境压力大，被列为衰退型城市。

新华社援引规划称，应着力破除衰退型城市内部二元结构，化解历史遗留问题，千方百计促进失业矿工再就业，积极推进棚户区改造，加快废弃矿坑、沉陷区等地质灾害隐患综合治理。加大政策支持力度，大力扶持接续替代产业发展，逐步增强可持续发展能力。

报导并援引国家发展和改革委员会副主任杜鹰称，资源型城市普遍存在资源型产业“一业独大”的问题，产业结构不合理，资源型产业比重大，不利于城市的可持续发展。

此间专家认为，这样“一业独大”或“一矿独大”的产业格局，会产生“挤出效应”，致使其他产业难以发展，一旦资源开发接近枯竭，缺乏接续替代产业，这些城市就会出现“矿竭城衰”的现象，导致经济发展停滞、就业难等问题。

“中国将大力推进城市和国有工矿（煤矿）棚户区以及林区棚户区改造，加大政府投入，落实税收、土地供给和金融等方面的配套支持政策。”报导援引规划指出。

规划并称，中国力争到2015年基本完成资源型城市成片棚户区改造任务，并在2020年前完成资源枯竭城市的棚户区改造，实现“居者有其屋”。

杜鹰说，其中资源枯竭城市历史遗留问题严重，转型发展内生动力不强。目前，尚有近7,000万平方米棚户区需要改造，约14万公顷沉陷区需要治理，失业矿工人数达60多万，城市低保人数超过180万。中国69个资源枯竭城市人口只占全国的4%，但是棚户区占全国的四分之一，需要治理的沉陷区占全国的三分之一。（完）

(发稿 李文科; 审校 杨淑祯)

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